Понедельник, 7 Июня 2021 17:55

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян решил уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампании.

В частности, как сообщает официальный сайт правительства, решением и.о. премьер- министра Армении Никола Пашиняна от 7-го июня, и.о. главы правительства уйдет в отпуск с 7-го по 18-ое июня. На и.о. вице-премьера Тиграна Авиняна возложено временное исполнение обязанностей премьер-министра.

Другим решением Пашиняна, своим ежегодным отпуском на период с 7-го по 18-ое июня воспользуется глава Арагацотна Давид Геворгян, его заменит заместитель Тигран Егиазарян.

Сегодня ранее АрмИнфо сообщало, что значительная часть исполнительной власти взяла отпуск, чтобы участвовать в предвыборной кампании.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении продлится с 7 июня по 18 июня в 24:00. Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Электронное голосование начнется 11 июня и завершится 13 числа. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до

20.00, по местному времени.