Понедельник, 7 Июня 2021 17:53

АрмИнфо. Армения, в частности, в годы президентства Роберта Кочаряна не признавала независимость Нагорно Карабаха во избежание войны. Об этом заявил лидер блока "Айастан", второй президент Армении Роберт Кочарян 7 июня в ходе встречи с избирателями в общине Мегри Сюникской области РА.

По его словам, несмотря на то, что, Армения не признавала независимость Арцаха, но по факту делалось все, чтобы создать с республикой асимметричную конфедерации. "То есть, в Карабахе были свой президент, парламент, госструктуры, но "все были вместе". Это значит, что мы строили одну страну", - сказал Кочарян.

При этом, как указал экс-президент, были чувствительные вопросы, где армянская сторона всегда осторожничала, чтобы не спровоцировать войну. В данном контексте, как подчеркнул Кочарян, правильные переговоры с армянской стороны состояли в том, чтобы Баку не терял надежду вернуть территории, поскольку альтернатива этому - война. Если бы команда Пашиняна не пришли к власти, еще 30 лет Армения могла вести переговоры, сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что всю войны армянские власти убеждали народ, что "победа будет за нами", в итоге оказалось, что потерпели разрушительное поражение, Кочарян предложил привлекать чиновников к уголовной ответственности за ложь.