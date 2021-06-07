Понедельник, 7 Июня 2021 17:48

АрмИнфо. Утром 7 июня вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы на армяно- азербайджанской границе в приграничном селе Верин Шоржа Гегаркуникской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

"Подразделения ВС Армении предприняли меры по противодействию, с требованием немедленного прекращения всех действий и вывоза инженерной техники. Требования армянской стороны были выполнены, работы были остановлены, а оборудование вывезено на азербайджанский участок границы", - отметили в МО РА.

Отметим, что жители приграничных сел Гегаркуника в последние дни неоднократно сообщали представителям СМИ, что ВС Азербайджана активно строят дороги и укрепительные сооружения на занятых позициях на суверенной территории РА. Более того, в последние дни ВС Азербайджана прибегают к провокациям, пытаясь отобрать у жителей скот, пасущийся на пастбищах общины Варденис.