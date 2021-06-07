Понедельник, 7 Июня 2021 17:46

АрмИнфо. Глава блока "Айастан", второй президент Армении Роберт Кочарян уверен, что очень легко можно довести ежегодный объем инвестиций в Армению можно довести до $1 млрд. Об этом Кочарян заявил 7 июня в ходе встречи с избирателями в общине Мегри Сюникской области РА.

По словам Кочаряна, в течение последних трех лет иностранные инвестиции в республику были почти обнулены, что стало одной из причин сегодняшнего кризиса в экономике.

Тем временем, как указал второй президент РА, за годы его президентства инвестиции превысили $4млрд. с $125 млн. накопленных за годы независимости Армении. "По сегодняшним меркам сумма равна $6млрд",- пояснил он.

Ранее, представляя экономическую повестку предвыборной программы, член команды Кочаряна банковский консультант Александр Хачатурян заявил, что политическая сила будет активно работать с иностранными инвесторами, особенно с теми, кто сейчас уже присутствует в Армении. Только за ближайший год планируется привлечь 500 миллионов долларов инвестиций, а за пять лет планируется привлечь 3 миллиарда. Правительство сделает все для улучшения бизнес-среды. Кабмин будет вмешиваться в работу бизнеса только в случае, если возникнет необходимость в чем-то помочь.

Согласно статданным, объем общих иностранных инвестиций (все виды и формы инвестиций - Ред.) в реальный сектор экономики Армении в январе-декабре 2020г по сравнению с тем же периодом 2019г сократился на 39% (против 19%-го роста годом ранее), составив за 2020 год $1.8 млрд. На долю ПИИ в общих иностранных инвестициях в январе-декабре 2020г пришлось 26% (против 20% годом ранее) или $466 млн, что ниже показателя 2019г на 21% (против 2%-го спада годом ранее).

Отметим, что Статкомитет РА публикует данные по иностранным инвестициям раз в квартал, указывая их в драмовом эквиваленте и в виде валового потока - накопленного объема (без погашений) с 1988г по отчетную дату, в данном случае по 31 декабря 2020г. Для подготовки этого материала специалисты АрмИнфо самостоятельно подсчитали годовые объемы, взяв за основу статданные валового потока в соответствующие рассматриваемые периоды 2020 и 2019 годов. (Расчетный курс драма на

31.12.2020г составлял 522,59 др./$1). Такая статистика не дает реальных цифр по инвестиционным поступлениям за конкретный период времени, однако показывают общую динамику и тренд.

Напомним, что за 2019 год объем общих иностранных инвестиций в реальный сектор экономики Армении вырос на 19%, составив $2.97 млрд, в то время как годом ранее рост был скромнее - 8%. В их структуре объем ПИИ сократился за 2019г. на 2%, составив $592 млн, против более весомого спада на 11% за 2018г. Доля ПИИ в общих иностранных инвестициях снизилась за 2016-2019гг с 35,2% до 20%. В разбивке по странам лидерство по объему общих инвестиций и ПИИ удерживает Россия.