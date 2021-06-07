Понедельник, 7 Июня 2021 17:41

АрмИнфо.В июне в столице Японии подвел итоги токийский конкурс вин и спиртных напитков, по результатам которого ARARAT Наири 20-летней выдержки завоевал золотую медаль, а также звание «Победитель категории».

Действующий под управлением профильного исследовательского центра Японии Токийский конкурс виски и спиртных напитков имеет цель выявлять высококачественные спиртные напитки и способствовать их продвижению во всем мире. В этом году в конкурсе приняли участие 427 номинантов из разных стран мира, включая целую плеяду знаменитых международных брендов. В этом смысле соревнование для ARARAT Наири было нелегким, однако легендарный коньяк достойно преодолел как первый тур индивидуальной оценки специалистов, так второй этап соревнования – пленарные обсуждения членов жюри, по результатам которых оказался в ряду «Лучшие из лучших» и был удостоен золотой награды конкурса.

«Очень рад, что сменив дизайн упаковки и открыв новую главу в истории коньяков ARARAT, мы за короткое время удостоились высокой оценки в разных уголках мира со стороны самых требовательных специалистов. Думаю, это в очередной раз доказывает, что легендарный коньяк неукоснительно следует лучшим традициям побед, открывая новые горизонты для более полного и всеобъемлющего продвижения», - отметил исполнительный директор Ереванского коньячного завода Сергей Хачатрян.

Созданный в 1967 году коньяк Наири удостоен свыше 30 золотых медалей на разных влиятельных международных конкурсах, однако первая награда из страны восходящего солнца для ARARAT.