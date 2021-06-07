Понедельник, 7 Июня 2021 13:44

АрмИнфо. На реализацию 5 программ и 29 мероприятий в сфере окружающей среды в прошлом году Армения потратила примерно 6,015 млрд драмов (около 12 млн долларов США) или 81% уточненной программы, сообщил и.о. министра финансов Армении Атом Джанджугазян 7 июня в ходе предварительного обсуждения годового отчета "Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2020 год".

В целом по словам и.о. министра окружающей среды Романоса Петросяна, из 7 млрд 578 млн драмов ассигнований сфере 1,5 млрд драмов составили грантовые средства, предоставленные немецким KFW банком, в рамках финансового соглашения "Программа поддержки охраняемых территорий Кавказа - Армения (Экорегиональная программа - Армения, третий этап)".

На расходы аппарата управления ведомство направило 1млрд 048 млн драмов, из коих 939,9 млн драмов на содержание аппарата министерства, на "Офис осуществления программ" - 91,1млн драмов, расходы на две командировочные составили 1,9млн драмов, 15,5 млн драмов было потрачено на техническое переоснащение. 9 ГНКО министерства в отчетном году было выделено 2 млрд 123 млн драмов. Грантовые ассигнования 7 охраняемым территориям республики составили 398,1млн драмов.

"Комплексной программы по восстановлению запасов ишхана и развитию рыбоводства в озере Севан" были предусмотрены 2 программы, а фактические расходы составили 68,2 млн драмов, из которых 7,6 млн драмов было направлено на учет запасов рыбы и раков. Как сообщил Петросян, исследования показали, что в 2020 году запасы сига составили 586 тонн, серебристого карася - 27 тонн, форели - 4,56 тонны, а раков - 105 тонн.