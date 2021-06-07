Понедельник, 7 Июня 2021 13:18

АрмИнфо. В офисе Омбудсмена Армении работает телефон горячей линии в связи с предстоящими внеочередными выборами в парламент страны.

Так, согласно сообщению офиса Омбудсмена, жалобы или сообщения, связанные с осуществлением избирательного права, можно направить в офис защитник прав человека на номер горячей линии 116 или (096) 116100.

При этом отмечается, что процессы, связанные с досрочными парламентскими выборами в Республике Армения, находятся в центре внимания Омбудсмена РА.

В офисе Омбудсмена РА подчеркнули принципиальную важность исключения со стороны политических сил, участвующих в досрочных парламентских выборов, оскорблений и брани, любых слов, связанных с ненавистью и насилием.

"Это будет гарантией свободного и беспрепятственного использования права голоса. В ходе избирательной кампании необходимо обеспечить взаимное уважение друг к другу во избежание какой-либо напряженности. Выборы должны служить восстановлению солидарности в обществе. Мы призываем все политические силы, общественных деятелей воздерживаться от действий, провоцирующих общество и усиливающих напряженность, оскорблений или разжигающих ненависть высказываний. Общественные деятели своими действиями и словами особенно обязаны подавать пример в этом вопросе", - отмечается в заявлении офиса ЗПЧ, при этом указывается на распространение в социальных сетях со стороны фейковых аккаунтов, поддерживающих те или иные политические силы агрессии и вражды, еще больше увеличивающей существующую напряженность.

В офисе Омбудсмена указал на важность выполнения правоохранительными органами своих прямых обязанностей в ходе выборов, и выразили готовность взаимодействовать по возникающим вопросам.

Также отмечается, что ЗПЧ будет уделять пристальное внимание вопросам защиты прав журналистов и наблюдателей, а в штате будет создана рабочая группа, которая будет проводить независимый мониторинг на предвыборном и поствыборном этапах, а также в день выборов.

Стоит заметить, что в связи с началом предвыборной агитации с заявлением выступил и президент Армении Армен Саркисян, который констатировал, что эти выборы происходят в исключительно сложных и кризисных условиях, армянский народ и государство проходят через труднейшие испытания.

"Призываю все представившие заявку на участие в выборах партии и блоки быть максимально сдержанными, уважать избирателя и конкурента, проявлять мудрость и терпимость, вести избирательный процесс в атмосфере цивилизованной политической культуры. Предлагаю всем политическим силам своей деятельностью, своим поведением, своим словом не углублять кризис, не переходить границы морали, не допускать нечестных пропагандистских технологий, оставаться верными нашим национальным ценностями и общим целям. Все государственные структуры обязаны относиться с максимальной ответственностью к своим обязанностям.

Особенно большую ответственность имеют правоохранительные органы. Они обязаны действовать с большой ответственностью и профессионализмом, гарантировать законность и приоритет права, обеспечивать общественный порядок, закономерное течение выборов.

Обращаюсь ко всем избирателям: активно участвуя в выборах продемонстрируем своё отношение к той или иной политической силе, к тому или иному политическому деятелю, глубоко осознавая, что совершаем выбор ради будущего нашей страны, перспективы развития, благополучия наших поколений.

Желая успеха всем участвующим в выборах партиям и блокам, хочу напомнить, что эти выборы, будучи внеочередными и также чрезвычайными, решающими для судьбы страны, являются закономерным политическим процессом, к которому нужно относиться с большой ответственностью, и из которого государство Армения и наш народ должны выйти достойно", - говорится в обращении президента РА.

Отметим, что сегодня в Армении официально стартовала агитационная кампания, которая продлится 12 дней. На 20 июня намечены внеочередные парламентские выборы, в которых примут участие 22 партии и 4 блока.