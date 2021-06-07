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АрмИнфо.Блок "Свободная Родина" представил 12 своих целей.
Так, в сообщении, поступившем в АрмИнфо, в частности говорится, что среди целей блока:
1. Восстановление безопасности
2. Независимая внешняя политика
3. Установление абсолютной демократии
4. Признание Республики Арцах
5. Устойчивое экономическое развитие
6. Осуществление репатриации
7. Консолидация сил всех армян
8. Обеспечение духовной безопасности.
9. Эффективное, безопасное и прозрачное использование национальных природных ресурсов
10. Снижение налогового бремени
11. Внедрение современного и эффективного образования, а также развитие науки
12. Внедрение доступной системы здравоохранения.
Напомним, что в состав блока входят Объединение "Национальное самоопределение", "Справедливость", "Демократическая Родина", Конструктивная и консервативная партия Армении.
|Ключевой составляющей предвыборной программы АНК станет политический праграматизм
|В Армении пройдет летняя школа франкофонии
|Президент Арцаха подписал указ о проведении летнего призыва и демобилизации
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Левон Тер-Петросян о предстоящих выборах и причинах отказа от дебатов с Пашиняном
|Никол Пашинян решил все-таки уйти в отпуск на период проведения предвыборной агиткампании
|Роберт Кочарян рассказал, почему Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха
|В РПА напомнили Пашиняну при ком были заключены крупные оружейные контракты, поставки которых пришли на 2018 -2020 гг
|Никол Пашинян: 20 июня народ Армении должен совершить свой суд над бывшими и сегодняшними властями
|МО РА: Пресечена очередная попытка ВС Азербайджана провести инженерные работы близ Верин Шоржи
|Довести ежегодный объем инвестиций в Армению до $1 млрд. - Да легко: Кочарян
|Чавушоглу уверен: Анкара и Париж могут вместе выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе
|Коньяк ARARAT Наири завоевал золотую медаль на конкурсе виски и спиртных напитков в Токио
|Грузия и Армения восстанавливают железнодорожное сообщение
|В 2020 году на программы в сфере окружающей среды Армения потратила около $12 млн.
|Офис Омбудсмена и президент Армении выступили с заявлениями в связи с началом агиткампании
|Блок "Свободная Родина" представил 12 своих целей
|"Джавахкская диаспора России" обратилась к джавахкцам и всем соотечественникам, имеющим право голоса
|Прогноз: Если "бывшие" не совершат переворот, из Франции последуют более жесткие шаги
|Участие правительственной делегации Tуркменистана в Петербургском международном экономическом форуме 2021
|Блок "Айастан" не против открытия региональных коммуникаций, но не за счет ограничений государственного суверенитета Армении
|За сутки в Армении зарегистрировано всего 32 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 141 человек
|СНБ Армении раскрылa дело о госизмене, совершенное организованной группой
|Политик: Армения не имеет права не замечать протянутую Францией руку помощи
|К началу лета в Армении вакцинировалось от коронавируса 46 503 человека
|Госаппарат отдыхает - В предвыборный период значительная часть армянских госчиновников взяла отпуск
|Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Арагацотна, Гегаркуника и Вайоц дзора
|В Армении стартовала предвыборная кампания по - СНБ выступила с предупреждением
|Серж Саргсян: Расколотый народ не в состоянии поддержать армию и стать опорой, обеспечивающей безопасность
|Азербайджанские военные продолжают бесчинствовать на территории Армении
|Копыркин ознакомился с повседневной деятельностью отдельной группы 102-ой РВБ в Горисе и авиационной группы российских миротворцев в Сисиане
|MPG: 23% опрошенных высказались "за" то, чтобы взять в плен азербайджанских ВС в Гегаркунике и Сюнике
|MPG: Больше половины жителей Армении недовольны экономическим положением
|MPG: Опрос показал сокращение разрыва между основными соперниками на выборах в парламент Армении - Пашиняном и Кочаряном
|МО Армении: ВС Азербайджана неоднократно пытались инициировать укрепительные работы на территории Республики Армения на пограничной линии
|ЕС официально закрыл свое воздушное пространство для Белоруссии
|О балете нельзя рассказывать, его нужно смотреть - Ушел из жизни артист балета, балетмейстер Вилен Галстян
|В Армении за сутки зарегистрировано 93 новых случаев заражения коронавирусом
|Филип Рикер посетит Армению
|ЦИК Армении: Порядка 460 млн драмов будет потрачено на избирательные бюллетени
|Парламент Армении отклонил кандидатуру Татевик Барсегян в члены Комиссии по предотвращению коррупции
|Офис Защитника прав человека работает над концепцией зоны безопасности
|Прогноз: Место Турции в регионе займет Франция
|Трое азербайджанцев, в том числе представители СМИ погибли при подрыве на мине в Карвачаре
|Азербайджан через ЕСПЧ пытается заполучить у Армении карты минных полей
|Ереван: Азербайджан использует армянских пленных в качестве рычага для достижения других целей
|Армения меняет возрастной ценз на проведение программ ЭКО
|Минздрав Армении передумал и предложил проводить вскрытие умерших с коронавирусом
|Арсен Торосян: Россия прилагает все усилия для разрешения ситуации на границе без единого выстрела
|Азербайджанские военные на фоне бездействия армянских властей уже хозяйничают в Гегаркуникской области Армении
|Взгляд из Москвы: У Запада есть желание вовлечься в урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет возможности
|Омбудсмен Армении обвинил власти Азербайджана в организации постановочных судебных процессов над армянскими военнопленными
|Армения на три года избрана членом исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН
|Посол России ознакомился с условиями службы Мегринского пограничного отряда на стыке трех границ - Армении, Азербайджана и Ирана
|Правоохранительные органы пытаются помешать процессу досрочных выборов - блок "Айастан"
|В 2020 году расходы Министерства иностранных дел Армении составили примерно $35 млн.
|Захарова отметила колоссальные усилия РФ в урегулировании ситуации вокруг Нагорного Карабаха
|Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь и содействовать развитию Южномого региона Армении
|В Ереване состоялись штабные переговоры по подготовке учения ОДКБ "Гром-2021"
|Макрон рекомендовал Алиеву облегчить допуск миссии ЮНЕСКО в регион
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: У Запада есть желание вовлечься в урегулирование проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет возможности
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