Понедельник, 7 Июня 2021 12:43

АрмИнфо. "Джавахкская диаспора России" обратилась с призывом-обращением к джавахкцам, а также ко всем соотечественникам имеющим право голоса.

В заявлении Правления общественной организации "Джавахкская диаспора России", поступившем в АрмИнфо, в частности говорится:

"Дорогие наши lжавахкцы, граждане Армении, так уж судьба распорядилась, что жизнь разбросала нас по разным странам. Но, где бы мы ни были, нас незримой нитью связывает Джавахк и Армения, не позволяя быть безучастными к судьбе родного края.

20 июня 2021 года в Республике Армения должны пройти досрочные парламентские выборы. Не будучи гражданами РА, мы не имеем возможности прямо высказать свое мнение на избирательных участках. Но мы не можем оставаться безразличными, ведь последние события, происходящие на нашей исторической родине, болью отдаются в наших сердцах.

В 2018 году мы с большой надеждой наблюдали за процессами в Армении, полагая, что новая власть даст серьезный импульс развитию страны. Однако этого не произошло. Новые функционеры, не имеющие никакого опыта государственного строительства, подвели страну до критически опасной черты. Премьер Армении за время нахождения у власти не смог сформировать стабильной профессиональной команды, которой были бы под силу серьезные вызовы времени. О своих опасениях относительно недееспособной команды, собранной варчапетом (премьером - ред.), мы писали в начале 2021 года в открытом письме Николу Пашиняну. Кадровая неразбериха не завершилась и, наверняка, продолжится в случае победы нынешних властей, на предстоящих внеочередных выборах. Чуда ожидать не следует, ибо профессионалов для его совершения в этой команде нет.

Мы призываем проголосовать за реальных профессионалов, имеющих опыт государственного строительства, доказавших свою дееспособность на этом поприще, способных вывести страну из нынешнего кризиса. Не сомневаемся, что противостоять вызовам времени способен блок "Айастан" возглавляемым экс-президентом Робертом Седраковичем Кочаряном. Верим в вас! Верим в будущую сильную и процветающую Армению!".

Отметим, что сегодня в Армении официально стартовала агитационная кампания, которая продлится 12 дней. На 20 июня намечены внеочередные парламентские выборы, в которых примут участие 22 партии и 4 блока.