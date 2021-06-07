Понедельник, 7 Июня 2021 12:00

АрмИнфо.С 3-го по 4-ое июня 2021 года правительственная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана С.Г. Бердымухамедовым находится с рабочим визитом в г. Санкт-Петербург, Российской Федерации.

Основная цель визита – участие в 24-ом Петербургском международном экономическом форуме. Это представительное мероприятие международного масштаба объединило членов правительства десятков стран мира, представителей частного сектора, ведущих предпринимателей с мировым именем.

Выступая на тематической сессии форума, С.Г. Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны к налаживанию долгосрочного многопланового сотрудничества с заинтересованными сторонами и озвучил приоритетные направления сотрудничества.

В рамках форума состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Сопредседателя туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству С.Г.Бердымухамедова с Заместителем Председателя Правительства РФ, Сопредседателем туркмено-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству А.Л.Оверчуком.

В ходе беседы стороны с удовлетворением отметили активную динамику развития туркмено-российских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Подчеркнута важность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и её механизмов в продвижении двусторонних торгово-экономических связей. Обсуждены вопросы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая взаимодействие в области транспорта, энергетики, промышленности, цифровизации, здравоохранения, финансов и др. Констатирован стабильный рост объема товарооборота между Туркменистаном и Россией.

Также состоялась встреча С.Г.Бердымухамедова с Губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. В ходе встречи стороны подчеркнули результативность сотрудничества Туркменистана с РФ по широкому спектру. Глава туркменской делегации С.Г.Бердымухамедов подчеркнул важность Петербургского международного экономического форума, в котором Туркменистан принимает активное участие.

В этом контексте подчеркнута приверженность Туркменистана созданию благоприятного инвестиционного климата в стране, отражены возможности её крепнущей транспортно-логистической инфраструктуры. Отмечено, что с Санкт-Петербургом Туркменистан связывают многолетние партнерские связи, основанные на дружбе, равноправии и взаимном уважении.

В рамках форума С.Г. Бердымухамедов также встретился с Генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» А.Л.Рахмановым.

В ходе переговоров подчёркнуто, что Туркменистан занимает активную роль в интеграции своей транспортной системы в мировую транспортную сеть. Туркменистан стремится совершенствовать отрасли морского и речного транспорта, включая создание современного морского торгового флота. В этом контексте подтверждена заинтересованность туркменской стороны в установлении долгосрочного партнёрства с АО «Объединенная судостроительная корпорация», у которой накоплен солидный опыт работы в данном направлении.

Также состоялись встречи участников туркменской делегации с представителями ряда российских корпораций, финансовых и банковских учреждений.