Понедельник, 7 Июня 2021 11:59

АрмИнфо.. Блок "Айастан" вовсе не против идеи открытия региональных коммуникаций, но не за счет ограничений государственного суверенитета Армении. Об этом заявил лидер блока, второй президент Армении Роберт Кочарян 7 июня в ходе встречи с избирателями в общине Агарак Сюникской области РА.

"Меня очень беспокоит слово "коридор" (Мегринский или Зангезурский коридор.ред.), поскольку я знаю, что Азербайджан и Турция понимают под этим словом", - заявил Кочарян. По его словам, если предполагается предоставление коридора только на территории одной страны, а не обоюдные адекватные уступки, то это тревожный сигнал, требующий остановиться и уточнить позиции сторон.

Как отметил Роберт Кочарян, в современном мире нельзя существовать и развиваться в условиях закрытых границ, но это необходимо делать продуманно и взвешивая всевозможные риски. В настоящее время, как пояснил второй президент РА, инициатива разблокировки коммуникаций предполагает определенное ограничение суверенитета республики Армения над территорией данного коридора и закрепление влияния противника над ним. "Это недопустимо:у Турции далеко идущие планы - сперва скажут коридор, потом еще дальше, потом еще больше, что приведет к серьезнейшим проблемам безопасности для жителей региона",- заявил он.