Понедельник, 7 Июня 2021 11:47

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, что составляет 1,3% от числа граждан, сдавших тест. При этом выздоровел 141 человек, скончалось - 5.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение на данный момент получают 3 154 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 104 999 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 223 212 граждан (20,2%), выздоровело - 214 504 человека (96,1%), количество летальных исходов достигло 4 463 (1,9%).