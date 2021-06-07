Понедельник, 7 Июня 2021 11:46

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении в рамках своих функций по активной борьбе с деятельностью иностранных спецслужб в нашей стране - выявлению и пресечению разведывательной деятельности с их стороны, направленной против суверенитета, территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения раскрылa дело о государственной измене, совершенное организованной группой.

Согласно сообщению СНБ РА, в частности, в результате комплексных оперативно- розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Управления контрразведки в рамках расследуемого уголовного дела, была получена достаточная фактическая информация о том, что бывший военнослужащий, имеющий множество госнаград, в том числе "За безупречную службу" и "За участие в боевых действиях ", в месте со своим знакомым - также гражданином РА, отправились в Турцию в поисках работы, где попали в поле азербайджанских спецслужб.

В СНБ РА отмечается, что вышеуказанные лица получили предложения от спецслужб Азербайджана за вознаграждение действовать в ущерб территориальной целостности и внешней безопасности Республики Армения.

В ведомстве сообщили, что соглашение о сотрудничестве было подписано на территории третьей страны в посольстве Азербайджана после тщательной подготовки, после чего вышеуказанные граждане РА подучили предоплату за получение конкретной информации.

"После этого указанные лица регулярно поддерживали связь со спецслужбами Азербайджана, получали от них конкретные инструкции, в рамках которых фотографировали и снимали на видео воинские части Минобороны РА, дислоцированную там боевую технику, выясняли количество военнослужащих этой воинской части, личные данные командного состава воинской части, дислокацию учебных батальонов, а также о размещении средств ПВО Республики Армения и Республики Арцах, данные о наличии средств ПВО, находящихся в непосредственной близости от специальных объектов.

Также они фотографировали и снимали на видео современные объекты стратегического значения: водохранилища, гидроэлектростанции, стратегические высоты, укрытия для боевых действий во время войны, численность войск, военную технику и движение, которые через мобильные приложения были отправлены азербайджанским спецслужбам, активировав доступ в Интернет, что позволило определить точные координаты расположения особо охраняемых объектов", - отмечается в заявлении СНБ РА.

В ведомстве сообщают, что после 27 сентября 2020 года, один из членов организованной группы в качестве командира добровольческого отряда выехал в зону боевых действий в Арцах в Гадрудский район для выполнения нового поручения, данного азербайджанскими спецслужбами.

Отмечается, что пользуясь случаем до конца октября он продолжил вероломную практику по сбору информации, которую передавал спецслужбам враждебного государства. Он на свой телефон фотографировал и снимал и передавал врагу информацию о средствах ПВО, ракетных системах, бронетехнике, дислокации воинских частях, расположенных на территории Арцаха и Армении.

"В результате, эти действия позволили противнику определить местонахождение стратегически важного вооружения, военной техники, нанести непоправимый урон армии, нанося точечные удары по целям, расформировывая части армянской армии, боевую технику и личный состав, в результате чего была затруднена боеспособность Минобороны РА и Армии обороны Арцаха. Это в свою очередь создало благоприятные условия для прорыва линии обороны на южном направлении и дальнейшего продвижения в глубь Арцаха", - отметили в СНБ, добавив, что другой член преступной группы сфотографировал местонахождение зенитно-ракетного комплекса и передал ее врагу, что позволило противнику дроном уничтожить этот комплекс, расположенный в глубоком тылу.

В СНБ РА констатировали, что таким образом вышеуказанные лица за денежное вознаграждение, занимались шпионажем на территории Республики РА, передавая противнику информацию, которая позволяла рассчитывать нахождение армянских сил и средств и успешно их поражать.

"Двое членов из вышеуказанной преступной группы, были привлечены в качестве обвиняемых, и уже дали признательные показания. В качестве меры пресечений в их отношении избран арест", - сообщили в СНБ, добавив, что в ходе проведенных обысков в квартирах и подсобных помещениях обвиняемых были обнаружены и изъяты специальное оборудование связи, сотовые телефоны, видеозаписи тренировок, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что соответствующие подразделения СНБ РА продолжат выявлять и пресекать деятельность иногентов на территории РА.

"В то же время Служба национальной безопасности РА сообщает, что государственная измена квалифицируется как особо тяжкое преступление и, учитывая ее характер и степень опасности для общества, законодательством установлены строгие виды наказаний для лиц, совершивших государственную измену. То есть оно предполагает тюремное заключение на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой", - подытожили в ведомстве.