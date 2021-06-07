Понедельник, 7 Июня 2021 11:43

АрмИнфо. В предвыборный период по внеочередным парламентским выборам госаппарат Армении решил воспользоватся правом на отпуск - значительная часть чиновников взяла отпуск, чтобы участвовать в предвыборной кампании.

В частности, как сообщает официальный сайт правительства, решением и.о. премьер- министра Армении Никола Пашиняна глава аппарата премьер-министра Армении Арсен Торосян с 7-го по 18-ое июня воспользуется своим ежегодным отпуском за 2021-2022гг. Его временно заменит первый заместитель руководителя аппарата Цовинар Согомонян.

Ежегодным отпуском воспользуется таже глава Гегаркуникской области Гнел Саносян. с 7-го по 18-ое июня включительно его заменит вице-губернатор Нарек Манукян.

Губернаторы Армавирской, Ширакской, Лорийской иАраратской областей Амбарцум Матевосян, Арам Хачатрян, Ованнес Арутюнян и Размик Тевосян будут находится в неоплачиваемом отпуске с 7-го по 18-ое июня. В период временного отсутствия обязанности Матевосяна будут возложены на заместителя Аргишти Мехакяна, Хачатряна на его заместителя Гора Асряна, Арутюняна - на вице-губернатора Погоса Абраамяна, а нести обязанности Тевосяна будет его заместитель Артавазд Назаретян. Главный советник Пашиняна Араик Арутюнян также с 7-го по 18-ое июня будет в отпуску.

Председатель Комитета госдоходов Армении Эдвард Ованнисн будет отпуску с 7-го по 11-ое июня. Его временно заменит первый заместитель Рафик Машадян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что решением и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 мая и.о. министра окружающей среды Романос Петросян, и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Паикян и губернатор Вайоц дзора Арарат Григорян были отправлены в отпуск. Романос Петросян будет находится в отпуску со 2-го по 14 июня, Папикян - с 7-го по 18-ое июня, а Григорян - с 31 мая по 18- ое июня.

Напомним, что предвыборный штаб партии власти - "Гражданский договор", возглавляет Сурен Папикян. Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении продлится с 7 июня по 18 июня в 24:00. Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Электронное голосование начнется 11 июня и завершится 13 числа. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.