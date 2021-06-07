АрмИнфо.В Армении сегодня - 7 июня стартовала предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам. Завершится она 18 июня в 24:00.
В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока. Партии и партийные блоки по номерам расположены в следующем порядке:
1. Партия "Справедливая Армения"
2. Армянский национальный конгресс
3. Партия "Гражданский договор"
4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение")
5. Партия "Свобода"
6. Блок "Честь имею"
7. Партия "Единая Родина"
8. Партия "Всеармянская национальная государственность"
9. Партия "Просвещенная Армения"
10. Партия "Наш дом - Армения"
11. Партия "Республика"
12. Партия "Армянская родина"
13. Блок "Свободная Родина"
14. Партия "Процветающая Армения"
15. Демократическая партия Армении
16. Партия "Национально-консервативное движение 5165"
17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина"
18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян"
19. Партия "Национальная повестка"
20. Партия "Подъем"
21. Либеральная партия
22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения"
23. Европейская партия Армении
24. Блок "Айастан" ("Армения")
25. Партия "Национально-демократический полюс"
26. Партия "Суверенная Армения"
Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.
Со списками кандидатов партий и блоков можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.elections.am/Elections/Parliamentary.
Как ранее сообщали в ЦИК, форма избирательного бюллетеня для голосования на парламентских выборах изменена, а граждане не будут делать никаких пометок на избирательном бюллетене. Поскольку выборы в Национальное собрание будут проходить исключительно по пропорциональной избирательной системе - территориальных кандидатов не будет, бюллетень будет односторонним. Ручка для пометки при голосовании использоваться не будет. Для каждой партии и блока будут напечатаны избирательные бюллетени. Избиратель возьмет бюллетени и уже в кабине для голосования выберет бюллетень той политсилы, в пользу которого он будет голосовать и положит его в конверт.
Согласно информации полиции Армении, право принять участие в электоральных процессах имеют 2 581 093 гражданина РА. По всей Армении будет открыто чуть более 2000 избирательных участков.
Отметит, что сегодня в Службе нацбезопасности Армении заверили, что ведомство будет принимать деятельные меры по предотвращению и выявлению возможных нарушений на выборах, организации борьбы против нарушения конституционных прав и гражданских свобод граждан. СНБ напомнила, что Уголовный кодекс РА предусматривает строгие меры ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательного права и работе избирательных комиссий, предоставление ложной информации, подачу ложных документов либо принуждение избирателя сообщить результаты голосования с нарушением тайны голосования, проверки бюллетеня с целью узнать результат голосования, вход в кабинку для голосования, подкуп избирателей и получение взяток, воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя и прочее.
Также СНБ призывает всех участников избирательного процесса проявлять ответственное поведение, воздерживаться от противоправных действий, нарушающих нормальный процесс выборов и заверяет, что ведомство полностью контролирует оперативную ситуацию и предпримет адекватные меры для выявления, пресечения и нейтрализации преступных действий.