Понедельник, 7 Июня 2021 11:40

АрмИнфо.В Армении сегодня - 7 июня стартовала предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам. Завершится она 18 июня в 24:00.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока. Партии и партийные блоки по номерам расположены в следующем порядке:

1. Партия "Справедливая Армения"

2. Армянский национальный конгресс

3. Партия "Гражданский договор"

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение")

5. Партия "Свобода"

6. Блок "Честь имею"

7. Партия "Единая Родина"

8. Партия "Всеармянская национальная государственность"

9. Партия "Просвещенная Армения"

10. Партия "Наш дом - Армения"

11. Партия "Республика"

12. Партия "Армянская родина"

13. Блок "Свободная Родина"

14. Партия "Процветающая Армения"

15. Демократическая партия Армении

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165"

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина"

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян"

19. Партия "Национальная повестка"

20. Партия "Подъем"

21. Либеральная партия

22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения"

23. Европейская партия Армении

24. Блок "Айастан" ("Армения")

25. Партия "Национально-демократический полюс"

26. Партия "Суверенная Армения"

Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блока 10 июня в 18:00. Электронное голосование начнется 11 июня в 08:00 и продлится до 20:00 13 июня. 19 июня - день тишины. Выборы пройдут 20 июня с 08.00 до 20.00, по местному времени.

Со списками кандидатов партий и блоков можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.elections.am/Elections/Parliamentary.

Как ранее сообщали в ЦИК, форма избирательного бюллетеня для голосования на парламентских выборах изменена, а граждане не будут делать никаких пометок на избирательном бюллетене. Поскольку выборы в Национальное собрание будут проходить исключительно по пропорциональной избирательной системе - территориальных кандидатов не будет, бюллетень будет односторонним. Ручка для пометки при голосовании использоваться не будет. Для каждой партии и блока будут напечатаны избирательные бюллетени. Избиратель возьмет бюллетени и уже в кабине для голосования выберет бюллетень той политсилы, в пользу которого он будет голосовать и положит его в конверт.

Согласно информации полиции Армении, право принять участие в электоральных процессах имеют 2 581 093 гражданина РА. По всей Армении будет открыто чуть более 2000 избирательных участков.

Отметит, что сегодня в Службе нацбезопасности Армении заверили, что ведомство будет принимать деятельные меры по предотвращению и выявлению возможных нарушений на выборах, организации борьбы против нарушения конституционных прав и гражданских свобод граждан. СНБ напомнила, что Уголовный кодекс РА предусматривает строгие меры ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательного права и работе избирательных комиссий, предоставление ложной информации, подачу ложных документов либо принуждение избирателя сообщить результаты голосования с нарушением тайны голосования, проверки бюллетеня с целью узнать результат голосования, вход в кабинку для голосования, подкуп избирателей и получение взяток, воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя и прочее.

Также СНБ призывает всех участников избирательного процесса проявлять ответственное поведение, воздерживаться от противоправных действий, нарушающих нормальный процесс выборов и заверяет, что ведомство полностью контролирует оперативную ситуацию и предпримет адекватные меры для выявления, пресечения и нейтрализации преступных действий.