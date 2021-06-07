Понедельник, 7 Июня 2021 10:51

АрмИнфо.Третий президент Армении Серж Саргсян назвал упущения своей команды во время нахождения у власти.

Так, 6 июня на встрече со сторонниками блока "Честь имею" и жителями города Джермук., третий президент Армении Серж Саргсян констатировал, что одним из недостатков его правления было в том, что у них в какой-то мере было мало контактов с людьми, малого говорили о сделанном, и может быть этой в какой-то степени стало одним из причин произошедшего в стране в 2018 году.

"Скажу прямо: связь с народом в определенной степени оборвалась. Но вместе с тем мы не врали, не манипулировали людьми, не делили наше общество на белых и черных, богатых и бедных, новых и старых. Наоборот, мы хотели объединить людей, потому что это необходимость, особенно в нашем случае. Расколотый народ не в состоянии поддержать армию, не может стать опорой, обеспечивающей безопасность и в случае необходимости пополнить ряды армии", - заявил третий президент.

Он также коснулся ситуации на границах Армении, и констатировал, что война для него самое ненавистное в жизни.

"Никогда не желал, чтобы не только война, но и любые боевые действия имели место быть, но когда боишься, результат получается вот таким. Сегодня взяли в плен 6 человек, завтра 16 возьмут, на следующий день 36 возьмут, а потом что? Если бы у него было хоть немного достоинства, он ( и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян - ред.) бы покончил с собой. Я клянусь, если бы я был верховным главнокомандующим, и была бы такая ситуация, я бы застрелился",- сказал Саргсян, добавив, что кому нужна такая жизнь, когда гибель 5000 человек на твоей совести, не говоря уже о 5000 смертях от коронавируса.