Воскресенье, 6 Июня 2021 10:54

АрмИнфо. В рамках поездки в Сюникскую область посол России в Армении Сергей Копыркин посетил отдельную группу 102-ой российской военной базы (РВБ) в Горисе и отдельную авиационную группу российского миротворческого контингента в Сисиане.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, глава дипломатической миссии ознакомился с повседневной и учебно-боевой деятельностью российских военнослужащих, а также со спецификой выполняемых данными подразделениями задач.

Копыркин также встретился с мэром города Горис Арушаном Арушаняном и вице-мэром Менуа Овсепяном. Стороны обсудили ситуацию в приграничных районах Сюника. Глава дипломатической миссии отметил, что Россия предпринимает значительные усилия в рамках выполнения своих союзнических обязательств.

Копыркин также поблагодарил руководство Гориса за оперативное решение всех бытовых вопросов, связанных с размещением в городе российских военнослужащих.

Арушанян в свою очередь выразил признательность Российской Федерации за содействие в обеспечении безопасности Армении в целом, и региона в частности.

По приглашению министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна Копыркин принял участие в торжественном мероприятии по случаю Последнего звонка в школе №4 г.Гориса.

Также посол посетил основную школу №6 г.Гориса с углубленным изучением русского языка и действующий в ней Центр русского языка и передал в дар художественную литературу на русском языке. Ученики школы представили гостям литературно-музыкальную композицию на русском языке.