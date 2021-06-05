Суббота, 5 Июня 2021 15:23

АрмИнфо.Разрыв между партией и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и блоком, возглавляемым вторым президентом РА Робертом Кочаряном, последовательно сокращается. Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) опубликовала результаты последнего опроса вокруг предстоящих 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Так, по словам директора ООО "MPG" Арама Навасардяна, согласно итогам опроса большинство граждан все же намерены принять участие в грядущих в июне этого года парламентских выборах. В частности, 55,3% опрошенных отметили, что однозначно пойдут голосовать, 11,9% - "скорее да", 10,6% - "скорее всего нет", 20,7% - "однозначно нет", и 1,5% - затруднились с ответом. При этом, как указал Навасардян, опыт прошлых лет показывает, что те, кто говорит о том, что скорее всего пойдут на выборы, в итоге, все же, не принимают участие в них.

На вопрос, если бы выборы проводились в это воскресенье, 22,4% респондентов отдали бы свои голоса за предвыборный блок "Мой шаг", 20,6% - за блок "Айастан". Между тем, как пояснил эксперт, специалисты компании выявили определённую динамику. Так, результаты первого опроса за 15.02.2021-17.02.2021 года свидетельствовали о том, что 33,1% респондентов отдали бы свои голоса за предвыборный блок "Мой шаг", а 7,8% - за блок "Айастан", возглавляемый Робертом Кочаряном. За прошедший период "голоса за Пашиняна" с примерно 33% сократились до 22,4%, а "сторонники Кочаряна", наоборот, зафиксировали почти трёхкратный рост.

За партию "Процветающая Армения" (ППА) в это воскресенье проголосовали 4,2%, за блок "Честь имею" - 3,9%, 2,9% - за "Лусавор Айастан", партию "Анрапетутюн" - 2,1%, за блок "Ширинян-Бабаджанян" высказались 1,7%, "Айоц Айреник" - 1,2%, за Армянский национальный конгресс - 0,6%, 1,5% - за "Сасна Црер", 0,5% - за партию 5165. Вместе с тем, 0,5% поддержали бы партию "Айоц Айреник" и партию "Альянс", "Решение гражданина" - 0,3%, 0,7% опрошенных представили другие варианты. Н вопрос отказались ответить 13,4% опрошенных, затруднились с ответом 9,1%.

При этом за партию Пашиняна в большинстве голосуют в сельских общинах и областных городах 31,8% и 19,4% соответственно. А в Ереване лишь 15,1 % готовы отдать за него свои голоса. Меж тем за блок Кочаряна наоборот голосуют больше в Ереване - 24,6%, в областных городах 23,4% и в селах 14,5%. За ППА также больше готовы проголосовать в сельской местности - 6,4%, 4,3% в областных городах, 1,7% - в столице. "Честь имею" в столице поддерживают 7,3%, 3,4% в областных городах и 1,3 в селах.

Респондентов попросили выразить свое отношение к действиям государственных должностных лиц и госструктур. В частности, деятельность и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян положительно оценили 27% опрощенных, президента Армена Саркисяна - 26,7%, правительства - 24,8%, а Национального собрания - 21,9%.

При этом, как отметил Навасардян в самом начале презентации, он изначально планировал назвать ее "Шулерство", поскольку несмотря на то, что предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам в Армении начнется 7 июня и завершится 18 июня в 24:00, крупные политические партии-блоки уже начали свою предвыборную агиткампанию. Из- за этого, как считает эксперт, страдают мелкие участники предвыборной гонки, поскольку они, в отличие от "крупных игроков" не располагают соответствующими ресурсами, в том числе, медийными. В результате, Навасардян принял решение назвать презентацию "Идиот, ка? (Есть идиот?.ред.), в силу известных развитий, произошедших накануне в парламенте (вице-спикер парламента, депутат от правящей фракции "Мой шаг" Лена Назарян назвала независимого депутата Тагуи Товмасян идиоткой. Ред.)

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Армении в период с 31 мая по 4 июня этого года, объем выборки составил 1101, ошибка выборки +/- 3,5%.