Суббота, 5 Июня 2021 12:19

АрмИнфо.В Армении за сутки зарегистрировано 93 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 223 143.

Как сообщает Минздрава РА, по состоянию на 11:00 5-го июня в стране фактическое лечение получают 3331 пациент. Выздоровели 214 268 человек (за последние сутки 209), скончались 4454 человек (2 за последние сутки). Еще 2 гражданин с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев достигло 1090 человек.

В целом по стране было сделано 1 099 797 тестов, причем 3 216 за последние сутки.