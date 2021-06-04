Пятница, 4 Июня 2021 17:19

АрмИнфо. Текущий год проходит для Армении и Казахстана под знаком 30-летия независимости двух государств. Об этом, на встрече с находящимся с рабочим визитом в Казахстане президентом Армении Арменом Саркисяном, сказал председателем Мажилиса (нижняя палата Парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин.

Как сообщает пресс-служба президента РА, председатель Мажилиса подчеркнул важность расширения плодотворного взаимодействия в интересах двух стран и народов.

По словам председателя Мажилиса, практическая реализация договорённостей, достигнутых накануне в ходе встреч президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента Нурсултана Назарбаева с президентом Армении Арменом Саркисяном, будет способствовать укреплению всестороннего армяно-казахстанского взаимодействия и политического диалога. Он заверил, что казахстанские парламентарии внесут свой вклад в это дело.

Говоря о межпарламентских отношениях, спикер Мажилиса Казахстана выделил тесное сотрудничество армянских и казахстанских парламентариев в структурах ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и других.

Подчеркнув, что Казахстан - один из основателей идеи Евразийства, является близким партнёром Армении в ОДКБ, ЕАЭС и активным участником всех процессов, Армен Саркисян в свою очередь ещё раз отметил, что хотя Армения и Казахстан на карте расположены далеко друг от друга физически, однако две страны имеют много общего и большой потенциал реализации совместных программ.

Президент Армении и председатель Мажилиса Казахстана обсудили повестку двусторонних и многосторонних отношений. Отметив, что в Армении в этом месяце пройдут внеочередные парламентские выборы, Саркисян выразил уверенность, что новые парламент и правительство внесут свой вклад в развитие армяно-казахстанских отношений.