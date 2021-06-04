Пятница, 4 Июня 2021 14:31

АрмИнфо.Азербайджан через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пытается заполучить у Армении карты минных полей.

Так, согласно сообщению представительства Армении в ЕСПЧ, 3 июня 2021 года правительство Армении было проинформировано о том, что 1 и 2 июня правительство Азербайджана подало новый межгосударственный иск и запрос о временных мерах в Европейский суд по правам человека с требованием к правительству Армении предоставить предполагаемые карты минных полей.

"Европейский суд постановил, что указанное заявление следует рассматривать как неотъемлемую часть межгосударственного заявления, поданного Азербайджаном еще в январе 2021 года, и приложил к нему. Таким образом, Европейский суд не принял это заявление в качестве нового и отдельного дела", - отметили в представительстве Армении в ЕСПЧ.

При этом в армянском представительстве напомнили, что в начале мая 2021 года правительство Армении представило дополнение к своему межгосударственному заявлению, поданному в Европейский суд 1 февраля 2021 года, предоставив Суду дополнительные доказательства, и предъявив дополнительные требования.

"Что касается ходатайства об обеспечительной мере, представленного Азербайджаном, Европейский суд проинформировал правительство Азербайджана, что еще 5 марта 2021 года Суд уже принял решение по тому же вопросу, отклоняя ходатайство Азербайджана о том, что оно выходит за рамки правила 39 Закона. Регламент суда. Европейский суд отметил, что его решение от 5 марта 2021 года остается в силе, и нет необходимости его пересматривать", - отмечается в сообщении представительства Армении в ЕСПЧ.