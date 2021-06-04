Пятница, 4 Июня 2021 14:17

АрмИнфо.Армянские военнопленные и гражданские лица, удерживаемые в плену в Азербайджане, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо предусловий. Об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с учиненным в Баку судебным процессом над армянскими военнопленными.

В своем заявлении, армянское внешнеполитическое ведомство напоминает, что 25 мая Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осудило уголовное преследование Азербайджаном Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, захваченных в плен во время последней агрессии против Арцаха.

В МИД Армении подчеркнули, что продолжая нарушать нормы гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, в которой четко определено, что военнопленные освобождаются и репатриируются сразу после прекращения боевых действий, Азербайджан инициировал сфабрикованное уголовное преследование в отношении еще 14 армянских военнопленных, что также является нарушением закрепленных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года договоренностей.

"Уголовные дела, возбужденные в отношении 16 армянских военнослужащих, а также пытки и психологическое давление в отношении других армянских военнопленных и удерживаемых в качестве заложников гражданских лиц являются опасным прецедентом нарушения международного права. Очевидно, что Азербайджан использует пленных в качестве политического заложника и рычага для достижения других целей.

Официальный Баку также открыто игнорирует соответствующие решения ЕСПЧ о предоставлении информации об армянских военнослужащих и гражданских лицах, находящихся в плену в Азербайджане.

Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает скрывать истинное число пленных, опровергая факт пленения десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц. Более того, Азербайджан опровергает факт пленения даже тех лиц, о нахождении которых в плену в Азербайджане имеются четкие доказательства как в виде видеоматериалов, так и в виде свидетельств репатриированных пленных, что дает основание для подозрения в совершении ряда тяжких преступлений", - подчеркнули в МИД Армении