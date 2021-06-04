Пятница, 4 Июня 2021 14:15

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении предложило снять запрет на проведение патологоанатомического вскрытия скончавшихся от коронавирусного заболевания. Парламент Армении 4 июня во втором и окончательном чтении принял соответствующие изменения и дополнения в закон "О медицинской помощи и обслуживании населения".

В Минздраве заявили, что годом ранее, когда принималось решение об отказе от вскрытия, не была определена степень контагиозности. Не было также установлена длительность сохранения инфекции в организме умершего.

Напомним, что 31 марта 2020 года парламент Армении одобрил соответствующие изменения. Представляя законопроект на обсуждение во втором чтении, замминистра здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что после принятия данной инициативой Армения откажется от вскрытий при смерти от COVID-19. По ее словам, инициатива обусловлена тем, что после выявления нового вируса в мире сложилась напряженная ситуация, возможности его распространения, а также длительность сохранения его активности полностью не изучены. Поэтому вскрытие может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям.

Аванесян отмечала также, что действующие в Армении организации, занимающиеся вскрытием, не располагают необходимыми условиями и не соответствуют предусмотренным для этого международным требованиям, в связи с чем появилась необходимость при смерти от коронавируса не проводить вскрытие для исключения возможности его последующего распространения. "Речь идет только о тех случаях, когда у пациента был зарегистрирован положительный тест на коронавирус, что, по заключению врачей, и привело к летальному исходу", -подчеркнула она. Согласно дополнениям, в случае смерти от коронавируса похороны должны были проводиться при повышенных мерах безопасности. В частности, тело размещено в специальном дезинфицированном пакете в запечатанном гробу для исключения возможности заражения участников похорон.