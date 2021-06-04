Пятница, 4 Июня 2021 14:14

АрмИнфо.Ситуация на границах Армении продолжает оставаться напруженной в связи со вторжение ВС Азербайджана. Об этом 4 июля в беседе с журналистами заявил руководитель Аппарата премьер-министра РА Арсен Торосян.

На уточнение журналистов, о каких позитивных достижениях можно говорить, когда враг всё еще находится на территории РА, Торосян, в частности сказал: "Для оценки достижений нужно время. Достижения есть в том смысле, что на самом высоком уровне с нашим единственным партнером по зоне безопасности есть взаимопонимание о путях разрешения сложившейся ситуации. Российская Федерация прилагает все усилия, чтобы это произошло без единого выстрела, поскольку широкомасштабная война, риск возобновления которой еще велики, никому не нужно в регионе, и особенно Армении", - сказал Торосян.

Отвечая на вопрос о подписании нового документа с Азербайджаном, о котором говорил и.о. премьер-министра РА, Торосян заверил, что если и будет подписан какой-то документ, то он будет отражать итоги достигнутых между сторонами договоренностей. "На данный момент окончательных договоренностей нет, и следовательно, ни о каком подписании речи идти не может. И говорить об этом сейчас смысла не вижу", - сказал чиновник, еще раз напомнив, что делимитация и демаркация границ - сложный процесс, требующий многолетней кропотливой работы.

Вместе с тем он заверил, что процесс уточнения границ никак не связан с требованием отвода ВС Азербайджана на исходные позиции с территории Армении. Торосян также констатировал, что страны, к которым было направлено послание Пашиняна по вопросу размещения международных наблюдателей, отреагировали. В этом ключе, чиновник напомнил, что Россия и до этого предложения выполняла свои функции и продолжает это делать. "Российская Федерация, являясь нашим основным партнером, продолжает интенсивно выполнять свою миссию", - констатировал Торосян, напомнив о многочисленных заявлениях силовых структур РА о взаимодействии.

В тоже время руководитель Аппарата премьера РА отказался обнародовать детали с результатов визита Пашиняна в Париж и Брюссель, лишь заверив, что они будут раскрыты тогда, когда в этом будет нужна исходя из государственных интересов Армении.

На замечание журналиста насколько шаги по созданию совместной комиссии по уточнению границ исходят из интересов Армении, ведь это Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении, и завтра с таким успехом он может прийти в Ереван, Торосян призвал не утрировать ситуацию. По его словам, речь шла о мерах по деэскалаци ситуации, которая привела бы к выводу ВС Азербайджана и обеспечила бы присутствие на этих участках кого-то из партнеров Армении. "На данный момент идут интенсивные переговоры при посредничестве России, о чем я уже сказал", - подчеркнул Торосян.

В заключение он также коснулся вопроса предоставления коридора через Армению, так называемого Зангезурского через Сюникскую область и заверил, что это вопрос никогда не был на повестке переговоров и не будет, и его нет ни в одном документе.