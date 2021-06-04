Пятница, 4 Июня 2021 14:13

АрмИнфо.Азербайджанские военные, вторгшиеся на суверенные территории РА, на фоне бездействия армянских властей уже хозяйничают в Гегаркуникской области Армении. К такому заключению наталкивает информация опубликованная Омбудсменом Армении Арманом Татояном после дополнительных работ по сбору фактов в приграничных селах Гегаркуникской области.

"Азербайджанские военнослужащие незаконно останавливают сельчан на пастбищах по соседству с селами Гегаркуникской области, требуют дать объяснения, в каком направлении они движутся, с какой целью и что перевозят, пытаются провести незаконные обыски автомобилей, угрожают", - подчеркнул Омбудсмен, отметив, что речь идет о нарушении прав жителей приграничных сел Верин Шоржа, Неркин Шоржа, Норабак, Кут Гегаркуникской области.

По его словам речь также идет об опасностях, связанных с незаконным присутствием азербайджанских вооруженных служащих на суверенной территории Армении.

Татоян отметил, что 3 июня 2021 года были получены сообщения о том, что азербайджанские военные периодически, вооруженные, в составе нескольких или нескольких десятков, спускаются на пастбища села Верин Шоржа общины Варденис, где находятся хлева и где сельчане пасут своих животных.

"Они ведут себя цинично, угрожают сельчанам оружием. В течение последней недели они разместили позиции ближе к Верин Шоржа и тем самым сделали практически невозможным использование пастбищ. Более того, на одной из азербайджанских позиций, которая ближе к пастбищам, азербайджанские военные незаконно останавливают сельчан, требуют дать объяснения, в каком направлении они движутся, с какой целью и что перевозят, пытаются провести незаконные обыски в машинах сельчан.

Кроме того, 3 июня 2021 года в связи с селом Кут общины Гегамасар поступили сообщения о том, что азербайджанские военные продолжают оставаться в непосредственной близости от села, из-за чего сельчане могут использовать лишь небольшую часть пастбищ. Более того, азербайджанские военные оскорбляют пастухов и, громко крича, угрожают демонстрацией оружия. А деревня находится под прицелом. Возле хлевов есть ручьи, которые использовались и в сельскохозяйственных целях, а теперь сельчане не могут их использовать.

Явное незаконное присутствие азербайджанских вооруженных служащих в непосредственной близости от сел Гегаркуникской области РА, их откровенные преступные деяния поставили под угрозу жизнь и здоровье жителей приграничных сел РА, полностью нарушили их нормальную жизнь и психическую неприкосновенность", - подчеркнул Омбудсмен.

Татоян отметил, что присутствие азербайджанских военных на территории РА на прямую сказывается на сельскохозяйственной деятельности жителей приграничных сел, что в свою очередь приведет к еще большему углублению социальных проблем.

"Под контролем азербайджанских вооруженных сил оказались водные ресурсы, из которых образуются оросительные и питьевые воды. Права жителей приграничных сел Армении гарантированы Конституцией и международными требованиями.

Не может считаться приемлемым какой-либо процесс, касающийся границ государства, если в результате этого нарушена нормальная жизнь жителей приграничных сел, грубо нарушены и продолжают нарушаться права", - отметил он, еще раз указа на императив создания зоны безопасности.