Пятница, 4 Июня 2021 11:49

АрмИнфо. У Запада есть желание вовлечься в урегулирование текущих проблем между Арменией и Азербайджаном. Но нет такой возможности. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН, кавказовед Александр Скаков.

“Текущая ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном близка к тупиковой. В целом, проблема возникла после передачи Азербайджану Кельбаджарского района, что привело к созданию фактически никак не определенной границы между Арменией и Азербайджаном. После чего возникла необходимость, собственно, в демаркации и делимитации”, - подчеркнул он.

Комментируя вопрос принадлежности территорий Армении, на которых сегодня продолжают стоять азербайджанские военные, Скаков сослался на отсутствие одной советской карты, позволяющей определить границы Армении и Азербайджана. По его словам, таких карт множество и различия в их данных являются довольно серьезной проблемой. В первую очередь поскольку позволяет сторонам ссылаться с целью доказать принадлежность себе того же Черного озера (Сев Лич) исключительно на выгодную себе советскую карту.

Отмечая отсутствие единой, признанной всеми карты, позволяющей решить вопрос без споров, кавказовед обусловил наличие текущей тупиковой ситуации именно данным фактом. При этом, он выразил убеждение, что все вопросы сторонам необходимо решать путем переговоров и обязательно при посредничестве Москвы. В этом свете, он отметил, что Сюникская область Армении является зоной ответственности российских пограничников, уже участвующих в процессе определения границ.

“Процесс по понятным причинам затягивается, и мы видим, что это вызывает недовольство в Армении. В этом свете примечателен визит и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж и Брюссель. Судя по всему, в Ереване есть намерение привлечь Запад, в частности, Евросоюз в процесс определения границ с Азербайджаном. Об этом говорят последовавшие вслед за визитом Пашиняна заявления и предложения из Парижа и Брюсселя”, - подчеркнул он.

1 июня в Париже и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, спикером Национального собрания Франции Ричардом Ферраном, президентом Сената Жераром Ларше, мэром Парижа Анн Идальго. 2 июня Пашинян отправился в Брюссель, где провел встречу с бельгийским коллегой Александром де Кро.

Меж тем, согласно кавказоведу, Москва в направлении достижения выхода из текущей ситуации все-таки действует, но действует больше в непубличном пространстве. В первую очередь в силу сложности задачи и проблем, поставленных перед ней Ереваном и Баку. И в отличие от Запада имеет для этого рычаги и механизмы в отношениях с обеими сторонами конфликта. И текущее предложение России провести определение границ, на его взгляд, в целом, как нельзя лучше способствует проведению дальнейших переговоров в направлении достижения урегулирования.

“И наконец, самое важное. Желание ЕС принять участие в урегулировании приграничных проблем отнюдь не встречают в Баку стремления идти им навстречу. Мы видим, что Баку, в отличие от Еревана, чувствует себя в текущем трехстороннем формате урегулирования с участием России довольно комфортно. Таким образом, наличие на Западе желания вовлечься в урегулирование текущих проблем между Арменией и Азербайджаном отнюдь не означает, что такая возможность будет предоставлена со стороны Баку”, - подытожил кавказовед.