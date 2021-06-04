Пятница, 4 Июня 2021 11:17

АрмИнфо. Любые преследования или суд над заключенными являются грубым нарушением международного права. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна в связи с учиненным властями Азербайджана постановочным судебным процессом в отношении армянских военнопленных.

Татоян напомнил, что 2 июня в Азербайджане состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении армянских военнопленных Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, что является грубейшим нарушением как прав вышеуказанных лиц, так и полным попиранием норм международного права.

"Более того, Служба государственной безопасности Азербайджана и Генпрокуратура выступили со следующим заявлением: "Предварительное следствие по уголовному делу в отношении 14 армянских военнопленных, совершивших серию диверсионных, террористических и других преступлений против азербайджанских военнослужащих и мирных жителей в северо-западном районе Гадрута, завершено и передано в суд".

Во-первых, все военнослужащие и мирные жители армянской стороны, незаконно удерживаемые в Азербайджане, являются военнопленными. Они были захвачены во время вооруженного конфликта, и сейчас этот конфликт еще не завершен.

Более того, власти Азербайджана преследуют пленных с армянской стороны фактически на основании их так называемых "признательных показаний". Очевидно, что в таких условиях в Азербайджане они удерживаются незаконно и судебное преследование или суд над любым из пленников и их задержание являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права, включая требования Третьей Женевской конвенции", - подчеркнул Омбудсмен Армении.

При этом Татоян указал на то, что военнопленные Людвик Мкртчян и Алеша Хосровян подверглись обращению, открыто унижающему человеческое достоинство, о чем свидетельствуют кадры с зала заседания, где видно, что обвиняемые содержатся в стеклянной камере и в изоляции. При этом ЗПЧ Армении убежден, что публикации подобных кадров преследует цель причинить дополнительные душевые страдания родным и близким военнопленных и вызвать напряженность в армянском обществе. Он также констатировал, что проведенный мониторинг свидетельствует о том, что эти кадры с зала суда вызвали ликование в азербайджанских социальных сетях, где пользователи призывали учинить пытки над Мкртчяном и Хосровяном, казнить их.

"Таким образом, судебные процессы над армянскими пленными, незаконно содержащимися в Азербайджане, полностью противоречат принципам международного права, грубо нарушают права заключенных и их семей, политизируют гуманитарные вопросы. И все это в условиях, когда власти Азербайджана не сообщают о реальном количестве заключенных. Поэтому все пленные с армянской стороны должны быть немедленно освобождены и возвращены на Родину без каких-либо предварительных условий", - заключил Татоян.