Пятница, 4 Июня 2021 10:12

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин в рамках визита в Сюник посетил Мегринский пограничный отряд Пограничного управления ФСБ России в РА.

Российский дипломат побывал на самом удаленном посту, охраняемой российскими пограничниками на Юге Армении, где проходит стык трех границ - Армении, Азербайджана и Ирана.

Копыркин также почтил память погибших в разные годы в Армении героев­пограничников.

Затем посол России побывал в Капане, где ознакомился с деятельностью Агаракского медно-молибденового комбината. Генеральный директор комбината Алексей Синяков ознакомил посла с положением дел на предприятии и перспективами развития на ближайшие годы.

В рамках визита посол также встретился с губернатором области Меликсетом Погосяном, который ознакомил Копыркина с особенностями экономического развития региона и предстоящими культурными мероприятиями, запланированными на летний сезон.

Собеседники обсуди вопросы, связанные с возвращением населения к мирной жизни и организации хозяйственной деятельности вблизи границ. В завершение встречи Погосян поблагодарил российскую сторону за усилия по урегулирования 44-дневного вооруженного конфликта с Азербайджаном и обеспечением безопасности на границе.