Четверг, 3 Июня 2021 22:59

АрмИнфо. Представитель центрального штаба, координатор областных работ блока "Айастан" Рудольф Саркисян вызван в Специальную следственную службу (ССС). Об этом говорится в заявлении официального представителя центрального штаба блока "Армения" Арама Вардеваняна, поступившем в АрмИнфо.

Представитель блока "Айастан" отмечает, что обязанность поддерживать равенство и законность сторон в предвыборный период лежит на властях. Однако, как отмечается, правоохранительные органы, особенно ССС, путем политического давления и преследования пытаются помешать процессу досрочных выборов. Вардеванян напоминает, что 20 мая в отношении главы предвыборного штаба блока "Армения" Армена Геворкяна началось очередное надуманное и незаконное политическое преследование.

"Сегодня, в этот активный предвыборный период, из ССС, якобы на допрос, вызвали представителя центрального штаба, координатора областных работ Рудольфа Саркисяна. Пусть нынешние временные власти и обслуживающие их правоохранительные органы не сомневаются, что произвол не останется безнаказанным", - говорится в заявлении.