Четверг, 3 Июня 2021 21:49

АрмИнфо. В течение 2020 года бюджет Министерства иностранных дел Армении по сравнению с первоначальным планом был увеличен на 1,6 млрд драмов - до 17,1 млрд драмов (примерно $35,6 млн. - расчётный курс армянского драма к доллару 476.4 драмов).

Об этом заявил 3 июня и.о. главы министра финансов РА Атом Джанджугазян в парламенте в ходе предварительного обсуждения годового отчета "Об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2020 год".

В частности, изначально в 2020 году МИД планировалось выделить из госказны 15,5 млрд драмов на реализацию 6 программ и 18 мероприятий. Однако в результате корректировок бюджет был повышен до 17,1 млрд драмов (около $35,2 млн.), а фактические расходы составили 16,8 млрд драмов или 98,5 % уточненной программы.

Основной удельный вес по линии расходов пришелся на организацию работы диппредставительств Армении в иностранных государствах - на эти цели было потрачено около 11,9 млрд драмов или 98,7% из выделенных 12,1 млрд драмов. Затраты на программу сотрудничества с иностранными организациями составили 2,28млрд драмов 97,3 % из ассигнований в размере около 2,3 млрд драмов. На содержание аппарата внешнеполитического ведомства было потрачено 99,1% от уточнённой программы в размере 1,9 млрд драмов.

Расходы Армении по линии членских взносов в международных организациях составили 3,324 млрд драмов против положенных 3,396млрд драмов уточненной программы (данная статья расходов касается не только МИД РА, но МОНКС, НС, Минфин и Совет общественного ТВ).

Отметим, что годовой отчет об исполнении бюджета МИД вместо министра, либо замминистра, представила начальник финансово-бюджетного департамента ведомства Армине Галстян. Как пояснил от фракции "Мой шаг" Рубен Рубинян, из МИДа председателю НС было направлено письмо по поводу их занятости, и было сказано, что приедет начальник финансового управления, что и было принято.