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АрмИнфо. Роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе сложно переоценить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Представитель МИД РФ отметила, что работа для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха проводится ежедневно, передает РИА Новости.
"Проходят консультации, переговоры с министрами иностранных дел. С министерствами иностранных дел и по линии посольств мы взаимодействуем буквально каждый день. Сообщения о телефонных разговорах глав внешнеполитических ведомств, как по линии Россия-Азербайджан, так и по линии Армении публикуются регулярно... колоссальные усилия инвестированы нашей страной в урегулирование этой ситуации, как в горячей фазе..., так и в постострой фазе конфликта", - сказала Захарова в интервью МИЦ "Известия".
Она добавила, что речь идет не только о политических усилиях, но и о дипломатических, а также - личных усилий руководства страны. "И, безусловно, о роли наших миротворцев, которые каждый день вкладывают силы, душу и умения, профессионализм, навыки в то, чтобы ситуация... выправлялась. И чтобы уже политики, дипломаты, общественные деятели могли выполнять свои функции. Поэтому роль российских миротворцев в данном случае невозможно переоценить", - заключила представитель МИД.
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|В Москве прошли трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении
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|Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
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|1-го июня прошли мероприятия при финансировании IDBank-а
|Абдуллаева: Баку не видит какой-либо роли Парижа в прекращении огня в Карабахе
|Более 10 000 человек присоединились к инициативе The FUTURE ARMENIAN
|Банк ВТБ (Армения) организовал праздник для своих юных клиентов в День защиты детей
|Айк Чобанян назвал ключ к минимизации рисков, которые может содержать в себе процесс делимитации границ
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|Сигрид Каг: Армянские военнопленные должны быть незамедлительно освобождены Азербайджаном
|Геноцид армян не дает покоя Эрдогану
|Aegean Airlines возобновляет полеты по направлению Афины-Ереван-Афины
|Франция и впредь будет чуткой по отношению к Армении: Мэр Парижа
|Эрдоган: Турция готова поддержать сотрудничество в формате Азербайджан-Грузия- Армения
|Серж Саргсян: Армянская армия не потерпела поражение в этой войне, ее привели к поражению
|Омбудсмен Армении обратился к международным организациям в связи с армянофобскими заявлениями президента Азербайджана
|Азербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действия
|Министр обороны Армении посетил погрануправление ФСБ России по Армении
|Никол Пашинян встретился с Председателем Сената Франции Жераром Ларше
|Владимир Карапетян назначен Послом в Украину
|Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном
|Правительство Болгарии совместно с ЮНИСЕФ основали первый центр дошкольного образования в селе Гташен
|Возобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-Варшава
|Армения воздержится от силового решения ситуации на границе - Замдиректора СНБ
|И.о. главы ОНКС Армении и глава МККК в Ереване обсудили вопрос армянских военнопленных
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