Четверг, 3 Июня 2021 18:05

АрмИнфо. В последний день визита в Сюникскую область, глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин посетила Капан, где провела встречу с губернатором региона Меликсетом Погосяном.

Как сообщает пресс-служба ЕС в РА, встреча была посвящена гуманитарной ситуации в регионе и перспективам расширения среднесрочного сотрудничества. В этой связи посол подчеркнула важность совместной работы на благо жителей Сюника.

Во время своего пребывания в Капане посол посетила Капанский завод по переработке пластиковых отходов, созданный на средства Зеленого фонд для роста ЕС для производства строительных материалов из пластиковых отходов. Проект реализован Фондом устойчивого развития "Урбан" совместно с Капанским муниципалитетом.

Посол прогулялась по городскому парку с мэром Капана Геворгом Парсяном и воспользовалась возможностью пообщаться с представителями местных инициативных групп и молодежного совета Капана. Они реализовали совместные проекты по обновлению общественных пространств для продвижения активного отдыха и туризма при поддержке ЕС, Ассоциации финансистов сообществ и People in Need Armenia.

Выслушав проблемы и идеи муниципального развития, высказанные местными инициативными группами, посол подчеркнула необходимость комплексного подхода к решению проблем сообщества и важность сотрудничества между местными властями и организациями гражданского общества. Визит в Сюник завершился посещением Татевского монастыря.

"Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь и поддержку развитию южному региону Армении, чтобы усилить жизнестойкость его людей и бизнеса", - отмечается в сообщении ЕС.

Заметим, что в эти дни в Капане находился и постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп. Он в ходе встречи в областном центре отметил, что в ближайшее время в Сюнике будет работать совместная миссия ООН, Всемирного банка и ЕС по оценке нужд, предложения которой затем также лягут в основу дальнейших программ Организации.

Он также констатировал, что если раньше ООН уделял больше внимания Северным регионам Армении, то теперь по просьбе правительства РА, внимание также будет акцентировано на Юг.

В качестве первоочередных задач в областном центре назвали обеспечение жильем вынужденных переселенцев и решение вопроса их трудоустройства, создание условий для их занятия сельским хозяйством.