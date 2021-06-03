Четверг, 3 Июня 2021 17:49

АрмИнфо.Необходимо продолжить усилия по созданию условий для продолжительного мира спустя 6 месяцев после завершения смертоносных боев и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Как передает Туран, об этом говорится в послании лидера Франции Эмманюэля Макрона президенту АР Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

"Это подразумевает мирную делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном и возможность воссоединения военнопленных со своими близкими. Важно также сохранение разнообразия всего региона, поэтому рекомендую облегчить организацию миссии, рекомендуемой ЮНЕСКО", - сказано в послании.

Далее Макрон выражает пожелание укрепления экономических и культурных связей и заверяет, что Франция продолжит выполнение всех обязательств, как сопредседатель Минской группы для создания диалога на высоком уровне с целью достижения справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией