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АрмИнфо.Необходимо продолжить усилия по созданию условий для продолжительного мира спустя 6 месяцев после завершения смертоносных боев и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Как передает Туран, об этом говорится в послании лидера Франции Эмманюэля Макрона президенту АР Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.
"Это подразумевает мирную делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном и возможность воссоединения военнопленных со своими близкими. Важно также сохранение разнообразия всего региона, поэтому рекомендую облегчить организацию миссии, рекомендуемой ЮНЕСКО", - сказано в послании.
Далее Макрон выражает пожелание укрепления экономических и культурных связей и заверяет, что Франция продолжит выполнение всех обязательств, как сопредседатель Минской группы для создания диалога на высоком уровне с целью достижения справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией
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|В Москве прошли трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении
|Посол России ознакомился со службой российских пограничников в Сюнике
|Дети из Армении стали призерами в Международном конкурсе детского рисунка «Счастливое детство» в Ашхабаде.
|Никол Пашинян встретился с премьер-министром Бельгии Александром де Кро
|Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|МПА СНГ направит миссию для наблюдения за ходом выборов в Армении
|Созданная при Генпрокуратуре Армении рабочая группа уже выявила 24 нарушения предвыборного процесса, по 5 готовятся материалы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родственники армянских военнопленных просят правительство России помочь им вернуть своих детей
|О плюсах телевизоров марки Sharp
|В Минобороны Армении опровергают очередную азербайджанскую дезинформацию
|1-го июня прошли мероприятия при финансировании IDBank-а
|Абдуллаева: Баку не видит какой-либо роли Парижа в прекращении огня в Карабахе
|Более 10 000 человек присоединились к инициативе The FUTURE ARMENIAN
|Банк ВТБ (Армения) организовал праздник для своих юных клиентов в День защиты детей
|Айк Чобанян назвал ключ к минимизации рисков, которые может содержать в себе процесс делимитации границ
|BSTDB предоставил Америабанку кредит в 23 млн евро на финансирование МСП Армении
|Парламентарий: Армении следовало обращаться в ОДКБ и Совбез ООН параллельно
|Аналитик: Сюник - крайне важная "задвижка" в построении российско-турецких отношений
|Глава делегации ЕС в Армении вновь посетила Сюник
|Сигрид Каг: Армянские военнопленные должны быть незамедлительно освобождены Азербайджаном
|Геноцид армян не дает покоя Эрдогану
|Aegean Airlines возобновляет полеты по направлению Афины-Ереван-Афины
|Франция и впредь будет чуткой по отношению к Армении: Мэр Парижа
|Эрдоган: Турция готова поддержать сотрудничество в формате Азербайджан-Грузия- Армения
|Серж Саргсян: Армянская армия не потерпела поражение в этой войне, ее привели к поражению
|Омбудсмен Армении обратился к международным организациям в связи с армянофобскими заявлениями президента Азербайджана
|Азербайджан подкладывает под Россию бомбу замедленного действия
|Министр обороны Армении посетил погрануправление ФСБ России по Армении
|Никол Пашинян встретился с Председателем Сената Франции Жераром Ларше
|Владимир Карапетян назначен Послом в Украину
|Сопредседатели Минской группы могут посетить границу между Арменией и Азербайджаном
|Правительство Болгарии совместно с ЮНИСЕФ основали первый центр дошкольного образования в селе Гташен
|Возобновлены авиарейсы Варшава-Ереван-Варшава
|Армения воздержится от силового решения ситуации на границе - Замдиректора СНБ
|И.о. главы ОНКС Армении и глава МККК в Ереване обсудили вопрос армянских военнопленных
|Конверс Банк спонсирует фестиваль «С песней и любовью»
|Тойво Клар позвонил Байрамову в связи с ситуацией на границе Армении и Азербайджана
|Никол Пашинян ждет французского лидера Эммануэля Макрона осенью в Ереване
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