Четверг, 3 Июня 2021 17:47

АрмИнфо. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, находящийся с рабочим визитом в Нур-Султане.

Как сообщает пресс-служба Елбасы, отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами, достигнутый за годы независимости, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

"Между Казахстаном и Арменией исторически сложились хорошие и добрые взаимоотношения. За годы независимости я сотрудничал со всеми президентами Армении. Между нашими странами нет нерешенных вопросов. Знаю, сейчас в Армении сложная обстановка", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что достигнутое соглашение между лидерами Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года позволит разрешить все спорные вопросы между Ереваном и Баку.

Армен Саркисян поблагодарил первого президента Казахстана за теплый прием и возможность обсудить актуальные темы.

"Наши отношения действительно очень добрые и близкие. Это не просто слова. Ведь на протяжении долгих лет здесь в Казахстане живут армяне - армянская община. Она живет очень благополучно. Наша дружба очень важна как для Республики Армения, так и для всей армянской нации", - сказал Саркисян