Четверг, 3 Июня 2021 16:03

АрмИнфо. Путем публичного предложения АКБА Банк объявил о размещении долларовых и драмовых купонных облигаций. Выпуск долларовых облигаций составляет 3 000 000 (три миллиона) долларов США , драмовых - на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) драмов с доходностью 4,10% и 9,50% соответственно. Срок обращения - 24 месяца в драмах РА, 30 месяцев - в долларах США.

Номинальная стоимость одной драмовой облигации составляет 100,000 (сто тысяч) драмов, а долларовой - 100 (сто) долларов США.

Для покупки облигаций инвесторы должны заполнить заявку.

Заявка на приобретение облигаций для физических лиц:

Заявка на покупку драмовых облигаций

Заявка на покупку долларовых облигаций

Заявка на приобретение облигаций для юридических лиц:

Заявка на покупку драмовых облигаций

Заявка на покупку долларовых облигаций

Согласно Закону Республики Армения «О компенсации банковских вкладов физических лиц» средства, привлеченные посредством выпуска именных облигаций, гарантированы «Фондом гарантирования вкладов».