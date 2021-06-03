Четверг, 3 Июня 2021 14:51

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров ипотечного рынка Армении, продолжает активное развитие особо востребованного продукта среди населения. За последние несколько лет Банк удвоил портфель ипотечных кредитов, одновременно увеличив выдачи ипотечных кредитов в 7 раз.

В линейке ипотечных продуктов клиентам предлагаются кредиты на приобретение существующей и строящейся жилой недвижимости, также кредиты с целью застройки, ремонта или реконструкции недвижимости. Молодым семьям Банк ВТБ (Армения) дает возможность приобрести недвижимость по специальным льготным условиям в рамках программы «Доступное жилье молодой семье».

В 2020 году Банк ВТБ (Армения) расширил рамки сотрудничества с Министерством туда и социального обеспечения РА, став участником госпрограммы по жилищному обеспечению семей с детьми до 2023г.

Банк предлагает клиентам также возможность рефинансирования/выкупа ипотечных кредитов из других банков и кредитных организаций, снижая тем самым дальнейшую ежемесячную финансовую нагрузку.

С целью предоставления клиентам комфортного и качественного сервиса, Банк ВТБ (Армения) открыл первый по своему формату в Армении Ипотечный центр по адресу г. Ереван, Верин Антараин 135, дом 40.. Это единая комфортная и технологичная площадка, объединяющая все услуги, связанные с приобретением жилья «под ключ», где клиенты могут получить профессиональную консультацию персонального менеджера по оформлению ипотечного кредита, воспользоваться услугами дизайнера, страхового агента, а также оформить потребительские кредиты и кредиты в рассрочку со специальными скидками от партнеров Банка с целью приобретения необходимых товаров для комплексного обустройства жилья.

Банк ВТБ (Армения) в первые на рынке запустил продукт – ипотека на приобретение парковочных мест. Банк периодически расширяет также партнерские отношения с компаниями-застройщиками, что способствует развитию ипотечного кредитования на льготных условиях.

Банк ВТБ (Армения) предлагает ипотечные кредиты с предоплатой начиная всего от 3%, со сроком погашения от 3 до 30 лет, сумма кредита - от 1 млн. до 200 млн. драмов РА, годовая процентная ставка- 3.5%-13.7% (эффективная ставка 6%-15%).

Подробную информацию об ипотечных кредитах можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#hip-ot-ek#, в Ипотечном центре по адресу г. Ереван, Верин Антараин 135, дом 40 (тел.: +374-10-513749), в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.