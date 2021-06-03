Четверг, 3 Июня 2021 14:48

АрмИнфо. В парламенте Армении разразился очередной скандал из-за неподобающего поведения вице-спикера Национального собрания Лены Назарян, которая с трибуны парламента оскорбила независимого депутата Тагуи Товмасян.

Так, в ходе внеочередного заседания парламента 3 июня, Товмасян в ходе своего выступления подвергла жесткой критике власти страны за неподобающее хранение останков военнослужащих, павших в ходе боевых действий в Карабахе, и последовавших за этим заявлений исполняющей обязанности главы Минздрава. Она отметила, что нельзя было себе представить более ужасной картины, как эти кадры с останками армянских военных в мешках, брошенные в подвалах.

"Эти тела - наша честь. Ради них люди порой жертвовали собой, своей жизнью, своим здоровьем, теряли своих друзей, лишь бы тела их павших товарищей не оказались в руках врага, который стал бы над ними глумиться, проявив тем самым недостойное отношение. И теперь мы относимся к этим телам так, что живой человек и не подумает в будущем жертвовать жизнью ради государства. Это очень плохой месседж со стороны государства, и я не знаю, каковы будут его последствия", - сказала Товмасян, констатировав, что сегодня страна находится на грани новой войны, и в этих условиях подобные месседжи будут иметь лишь негативные последствия.

После завершения депутатом своего выступления Лена Назарян тихо, но достаточно ясно сказала в не выключенный микрофон: "идиотка".

Безусловно, такое поведение вице-спикера парламента вызвало негативную реакцию Товмасяна, которая потребовала от Назарян публичных извинений.

В беседе с журналистами Товмасян заявила, что рассматривает подобное поведение Назарян в качестве очередного проявления цинизма со стороны властей. "Она должна принести извинения. Если же она этого не сделает, я ей незавидную, поскольку в парламентской жизни не может быть подобного отношения между депутатами", -сказала Товмасяна, еще раз подчеркнув недопустимость подобного поведения.

Вместе с тем Товмасян выразила убеждение, что в связи со сложившееся ситуацией вокруг тел армянских военных должны подать в отставку не только и.о. министра здравоохранения Армении, но и высшее руководство страны. "Это должно было быть сделано давно, поскольку это месседж государства к гражданам, солдату. Они должны не в Париж ехать гулять и предпринимать шаги для продления совей власти, а уйти", - сказала она.

В свою очередь Лена Назарян без зазрения совести заявила, что не собирается просить прощения у Товмасян. "Для начала она должна просить прощение за то, что являясь в свое время членом фракции "Мой шаг", она на самом деле была не членом команды блока, а всего лишь выполняла функцию корреспондента газеты. Участвовала в заседаниях фракции только в этих целях. Пусть Тагуи Товмасян в первую очередь попросит прощение за то, что пришла в нашу фракцию с целью при первой же возможности хлопнуть дверью перед нашим лицом и перебежать в другую команду для получения дивидендов", - сказала Назарян.

Вице-спикер также возмутилась тем, что Товмасян во время выйный в Арцахе была в составе правящего "Мой шаг", потом в нужный момент покинула ряды фракции, а теперь пытается переложить всю ответственность за плачевные последствия на власть, а сама пытается отмыться от этого.

Стоит указать, что после плачевных результатов войны в Нагорном Карабахе в сентябре- ноябре 2020 года, ряд депутатов от фракции "Мой шаг" либо вышли из нее, либо во все сложили свой мандат. Данные действия вызвали негативную реакцию у правящей силы. Так, неоднократно и.о. премьер-министра РА Никол Пашияна в ходе выступлений в парламенте позволял себе оскорблять депутатов, покинувших ряды правящего блока, не отвечать на их вопросы. Неуважительно себя вели и спикер Арарат Мирзоян и двое вице- спикеров Ален Симонян и Лена Назарян из "Мой шаг". Больше всего под "удар" действующей власти попадали Тагуи Товмасян и Гор Геворкян.