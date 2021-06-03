Четверг, 3 Июня 2021 13:07

АрмИнфо.1 июня в Международный день защиты детей Ардшинбанк сделал подарок детям сотрудников, пригласив их в кинотеатр Москва на просмотр нового анимационного фильма «Олимпионик».

Выход мультфильма приурочен к открытию летних Олимпийских игр в Токио. В связи с этим перед показом ребятам рассказали о том, как создавался мультфильм и о его главном герое, армянском царе Вагаршаке – реальном персонаже в истории великой Армении, ставшем олимпийским чемпионом по боксу в 385 году. Маленькому зрителю рассказали также о создании мультфильма.

От имени Ардшинбанка детей и их родителей поздравила Начальник управления маркетинговых коммуникаций Наира Аракелян и призвала следить за летними Олимпийскими играми в Токио, в которых принимают участие и армянские спортсмены: «В этот праздничный день желаем всем детям нашей страны мирного, безоблачного неба и много радостных встречь, таких, как сегодня. Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми!».

Напомним, что полнометражный мультфильм «Олимпионик» создан анимационной студией Саакянца в содружестве с компанией Шарм Холдинг.

Ардшинбанк является банком-партнером мультфильма, а также единственным спонсором всех телетрансляций Общественного телевидения Армении с Олимпийских Игр, которые пройдут этим летом в столице Японии Токио.