Четверг, 3 Июня 2021 12:13

АрмИнфо. Оппозиционные и независимые депутаты призывают парламент Армении оторваться от надуманной, виртуальной повестки и вернуться к обсуждению насущных проблем республики.

Так, депутат Национального собрания РА от фракции "Просвещенная Армении" Наира Зограбян на созванном внеочередном заседании посвещенном вопросам производственной конопли и строительства медучреждений в областях, возмутилась тем, что правящая сила живет в иной параллельной реальности, не отражающей насущных проблем страны. Она назвала вопиющим тот факт, что ни власти страны, ни депутаты от правящего блока ни коем образом не отреагировали на тот факт, что тела армянских военнослужащих, погибших в ходе последней карабахской войны, возили из одного морга в другой как мешки с картошкой. Депутат констатировала, что наказаны за это лишь санитары Абовянского центра и глава морга, меж тем как их вины в этом нет, поскольку всем известно, что в этом учреждение есть холодильники для хранения лишь до 10 тел.

"Здесь также сейчас должен был рассматриваться вопрос о том, почему Никол Пашинян (и.о. премьер-министра РА -ред) не остановил войны, когда российская сторона неоднократно предупреждала о том, что Степанакерт близок к падению. Здесь также должен был рассматриваться вопрос, который день тиражируемый в СМИ по части того, что в общинах Ширакской области, Тавушской и Гегаркуникской раздаются субсидии на десятки миллионов драм. Это, по сути, является узаконенной коррупцией, выделяемой из государственной казны, что является уголовно наказуемым деянием", - сказала Зограбян.

В свою очередь независимый депутат Софья Овсепян извинишь, что отходит от темы повестки заседания парламента, в частности сказала: "Я тоже хочу понять, действительно ли депутаты Национального собрания, присутствующие здесь живут в Армении или же где-то в другой стране, оторванные от нашей реальности. Со стороны правящего блока мы не увидели никакой реакции в связи с произошедшим (ненадлежащее хранение тел военнослужащих -ред.), причем вы все прекрасно об этом информированы, поскольку я с этой проблемой лично знакомила вас еще в декабре прошлого года".

Овсепян добавила, что этот шаг - звонкая пощечина армянскому народу. "Я хочу понять для вас это нормально? Нормальна та ситуация, когда и.о. министра здравоохранения, который день выступает с какими-то отговорками и оправданиями? Для вас нормально, что вчера утром в очередной раз азербайджанцы унижают наших солдат на нашей территории. Давайте мы уже разберемся - мы хозяева своей страны, или же просто занимаем какие-то должности!", - возмутилась Овсепян, призвав депутатов отреагировать надлежащим образом на ситуацию внутри страны.

О том, что повестка внеочередного заседания парламента не соответствует и не отражает суть насущных проблем и вызовов, стоящих перед страной согласился и депутата "Просвещенной Армении" Арман Абовян. По его словам, сегодня общество требует ответов в связи с инцидентом: во-первых, причины произошедшего, и во-вторых, есть ли другие медучреждения, где такая же ситуация.

"Я также хотел бы напомнить, что второй день в Баку идет судебная расправа над армянскими военнослужащими. Фактически Азербайджана сегодня легитимизирует свою политику касательно того, что может объявлять граждан Армении террористами, диверсантами иными словами, которые ему заблагорассудится. Фактически, вопрос удержания наших пленных они пытаются с правовой точки обосновать. Должна быть реакция на эти вопиющие действия, в конце концов там находятся наши парни", - подытожил Абовян.

Отметим, что 31 мая родственники пропавших без вести лиц в ходе 44-дневной карабахской войны перекрыли улицу Гераци в Ереване (на перекрестке ул. Гераци и Корюна находится центральный морг столицы). По их словам, власти долго прятали тела более 200 погибших в холодильниках во избежание лишнего шума. После этого в сеть были выложены фотографии, где видно, что тела погибших военнослужащих, хранятся в полиэтиленовых пакета в морге города Абовян в ненадлежащих условиях.

В этой связи Минздрав вынужден был выступить с заявлением, в котором подтвердил факт хранения тел и останков в подвальном этаже Центра в городе Абовян (ГНКО <Национальный центр пульмонологии>). "Некоторые родственники изъявили желание перевезти в другое место осмотренные и опознанные в филиале судебно-медицинского центра <Научно-практического центра судебной экспертизы> города Абовяна останки, которые временно хранились в подвальном помещении с теплоизолированными стенами. Несмотря на то, что перемещение останков нецелесообразно и текущие условия их хранения соответствуют требованиям, мы решили пойти навстречу пожеланиям родителей и перенести их в холодильную часть другого судебно-медицинского центра. Останки прошли соответствующие процедуру идентификации, и мы ожидаем, когда родственники заберут их для захоронения", - заверили в Минздраве.