Четверг, 3 Июня 2021 12:10

АрмИнфо.Республика Армения передаст посольству РФ в РА и ФСБ России 4 единицы систем оповещения для эффективного решения поставленных перед ними задач, говорится в решение правительства РА, одобренном 3 июня на очередном заседании кабинета министров.

Так, согласно справке-обоснованию к документу, посольству РФ в РА будет передана 1 единица системы оповещения (TBD-GA-20001m), стоимостью 360 тыс драмов и находящаяся на балансе Полиции республики.

Еще 3 единицы системы оповещения (TBD-GA-20001m), стоимостью 1млн 080 тыс драмов, Армения передаст Погрануправлению ФСБ России.

"Указанные системы оповещения будут использованы для служебных нужд Посольства РФ в РА и Погрануправления ФСБ России, в частности, обеспечения безопасности дороги Горис-Давид-Бек и Сюник-Чакатен и визита в пограничные районы", - говорится в документе.

Напомним, что неделей ранее - 27 мая, решением правительства Армения передала в безвозмездное пользование земельные участки и имущество, расположенное в общинах Капан, Мегри и Тех, дислоцированному в Армении пограничному управлению ФСБ России. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении. "В связи с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года возникла необходимость укрепить юго-восточные границы Армении (Сюник, ред.)",- говорилось в справке- обосновании к документу.