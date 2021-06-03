Четверг, 3 Июня 2021 12:03

АрмИнфо. Анализ ДНК погибших в Арцахе военнослужащих на завершающем этапе, сообщил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 3 июня до начала очередного заседания правительства.

По его словам, пока на сегодня есть не идентифицированные тела, есть также случаи, когда родные не сдали анализ ДНК-пробы, но есть и идентифицированные тела, которые пока не забрали родственники. "Есть 50 останков, которые прошли экспертизу несколько раз, однако пока не удалось выделить ДНК. Для этого нужно обратиться к международным партнерам за профессиональной помощью в этом вопросе", - заявил Пашинян.