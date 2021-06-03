Четверг, 3 Июня 2021 11:49

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Никол Пашинян 3 июня на очередном заседании правительства, реагируя на скандал с разбросанными полиэтиленовыми мешками с останками погибших в Карабахе солдат, сперва попросил и.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян доложить об итогах работы своего правительства в данном направлении, с целью показать реальное отношение кабмина к сфере, а затем зафиксировал, что бюджет сферы в 2020 году по сравнению с 2018-м вырос на 63%. "Мы меняем системы, но изменить человека не так легко", - заявил он.

Так, по словам Аванесян, до 2018 года при ГНКО "Научно-практический центр судебной медицины" функционировал единственный морг - в Ереване и то с морально устаревшими холодильными мощностями. Данный вид услуги осуществлялся в кабинетах, предоставляемых медучреждениями и не соответствующих необходимым требованиям.

С 2018 года правительство в лице Минздрава Армении разработало общереспубликанскую программу о создании сети, соответствующей необходимым требованиям. В рамках программы в городах Мецамор, Гюмри, Ванадзор, Егегнадзор, Севан, Горис и Абовян были созданы филиалы Центрального - столичного морга. В 2018 году усилиями ряда ведомств был приобретен и установлен первый секвенсор ДНК (секвенатор - научный прибор или устройство, с помощью которого выполняется автоматизированное определение последовательности нуклеотидов в цепи ДНК - секвенирования.ред.), а в 2020 году - второй полноценный прибор.

Помимо этого, как подчеркнула и.о. министра, за отчетный период на 25% возрос фонд оплаты труда специалистов сферы. В частности, в 2017 году бюджет сферы составлял 389 млн драмов, в 2019 году - 481 млн драмов, а в 2020 году вырос до 594 млн драмов.

Зафиксировав данный факт, Пашинян сделал вывод о том, что "проблема в человеческом мышлении". Он констатировал, что виновники, имеющие отношение с инцидентом, уволены с работой. "Когда проводишь реформы, люди выходят на улицу, проводят митинги.. это простая проблема, связанная с уровнем образования, этики: это говорит о том, что на пути реформ, не стоит останавливаться и поддаваться на шум",-заявил и.о. главы правительства.

Отметим, что 31 мая родственники пропавших без вести лиц в ходе 44-дневной карабахской войны перекрыли улицу Гераци в Ереване (на перекрестке ул. Гераци и Корюна находится центральный морг столицы). По их словам, власти долго прятали тела более 200 погибших в холодильниках во избежание лишнего шума. После этого в сеть были выложены фотографии, где видно, что тела погибших военнослужащих, хранятся в полиэтиленовых пакетах в морге города Абовян в ненадлежащих условиях.

В этой связи Минздрав вынужден был выступить с заявлением, в котором подтвердил факт хранения тел и останков в подвальном этаже Центра в городе Абовян (ГНКО "Национальный центр пульмонологии"). "Останки прошли соответствующие процедуру идентификации, и мы ожидаем, когда родственники заберут их для захоронения", - заверили в Минздраве. Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян попросила прощения у родственников в связи с ненадлежащим хранением останков тех, кто сложил голову за Родину в ходе 44-дневной карабахской войны.

1 июня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил начать служебное расследование и выяснить виновных в ситуации с хранением останков погибших солдат. "Вчерашний случай недопустим в любом случае, и по поручению Никола Пашиняна назначено служебное расследование с целью выяснить, по вине неопрятных действий какого чиновника возникла подобная проблема", - сообщила пресс-секретарь Пашиняна - Манэ Геворкян. За сообщением последовало увольнение заведующего Абовянским филиалом ГНКО <Научно-практический центр судебной медицины> Минздрава Армении и 2 сотрудников. Директору ГНКО вынесено строгое замечание.