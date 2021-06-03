Четверг, 3 Июня 2021 11:36

АрмИнфо.Америабанк объявляет конкурс на лучший дизайн платежных карт, в котором могут принять участие все желающие – как физические лица, так и организации.

Конкурс пройдет под лозунгом «Твой почерк в руках у каждого из нас», предоставляя художникам и дизайнерам возможность проявить свои навыки, создав карту, которую каждый из нас захочет иметь в своем кошельке.

Предлагаемый дизайн должен быть разработан на основании требований банка и прототипа, предоставленного банком. Необходимо представить дизайн, адаптированный для 3 классов банковских карт - Classic/Standard, Gold и Platinum.

Для участия в конкурсе необходимо отправить свои версии дизайна на адрес электронной почты cardcontest@ameriabank.am с 12:00 2 июня до 18:00 (по ереванскому времени) 18 июня текущего года, включительно.

Победители будут определяться в 2 этапа. Участие в конкурсе бесплатно.

Призовой фонд

Лучший дизайн, набравший наибольшее количество голосов среди жюри, состоящего из сотрудников Америабанка, а также по числу лайков на Facebook, получит приз в размере 1 млн драмов РА (за вычетом налогов и прочих обязательных платежей).

Приз за дизайн, набравший наибольшее количество лайков на Facebook, составит 200,000 драмов РА (за вычетом налогов и прочих обязательных платежей).

Приз за дизайн, набравший наибольшее количество голосов среди жюри, состоящего из сотрудников Америабанка, составит 200,000 драмов РА (за вычетом налогов и прочих обязательных платежей).

Миссия Америабанка заключается в повышении качества жизни, а политика ориентирована на людей - человек находится в центре любого решения.

С подробными условиями конкурса и процедурой участия в нем можно ознакомиться, перейдя по ссылке: bit.ly/3uH02z0

ЗАО «Америабанк»

Америабанк – один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. По результатам 2020г. Америабанк является лидером банковской системы РА по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, капитал). Для получения дополнительной информации, можете перейти по ссылке www.ameriabank.am или позвонить по телефонному номеру (+37410) 56 11 11.