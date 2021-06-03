Четверг, 3 Июня 2021 11:33

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном подчеркнул важность для ЕС стабильности и процветания Южного Кавказа, а также углубления отношений с двумя странами-партнерами.

Согласно сообщению на сайте Евросовета, Мишель напомнил, что полное выполнение Азербайджаном и Арменией заявления о прекращении огня от 9

ноября 2020 года имеет важное значение для региональной безопасности и стабильности.

"ЕС готов предоставить экспертные знания по делимитации и демаркации границ и поддержать укрепление доверия. Европейский союз также призывает обе стороны в срочном порядке сотрудничать по вопросам возвращения задержанных и полной прозрачности по другим важным гуманитарным вопросам, в том числе по части минных полей", - отметил Мишель, напомнив, что ЕС уже выделил гуманитарную помощь почти в 20 миллионов евро, заверил о продолжении содействия в этом направлении.

При этом глава Евросовета считает, что решение этих неотложных проблем - это только первый шаг к устойчивому мирному урегулированию. В этом ключе он призвал обе стороны возобновить переговоры в конструктивном духе.

"Европейский Союз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании Южного Кавказа как неотъемлемой части Восточного партнерства ЕС", - подытожил Мишель.