Четверг, 3 Июня 2021 11:31

АрмИнфо.Россия полна решимости принести мир на Южный Кавказ. Такого мнения придерживается французский депутат Ги Тесье (Guy Teissier).

Так, французский депутат на своей странице в Фейсбук сообщил, что встретился с послом России во Франции Алексеем Мешковым, чтобы поделиться с ним озабоченностью, которую испытывает он и его коллеги после посещения Армении и Нагорного Карабаха.

Депутат проинформировал, что посол подтвердил приверженность России взаимодействию с Арменией и намерении оказать ей значительную экономическую помощь, которая будет направлена на улучшение, в том числе и дорожной инфраструктуры.

"Он также подтвердил нам, намерение России в полной мере выполнять свою посредническую роль в Минской группе, в которой она сопредседательствует с Францией и США, в частности, по вопросу уточнения границ между Арменией и Азербайджаном.

Посол убежден, что успех этой работы возможен только после примирения. И наконец, российский дипломат напомнил о том, что Россия связана с Арменией соглашением о военном сотрудничестве. Мы на встрече также затронули вопрос удерживания Азербайджаном армян. Россия, похоже, полна решимости принести мир в регион. С удовлетворением отмечаю, что у нас с моим собеседником совпадают взгляды на будущее Армении", - подытожил депутат.