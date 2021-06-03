Четверг, 3 Июня 2021 11:31

АрмИнфо. Трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении прошли 2 июня в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы.

"2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты", - сообщил источники ТАСС.

Стоит также заметить, что накануне армянские СМИ со ссылкой на Минобороны РА сообщили об очередном инциденте между военнослужащими ВС Армении и Азербайджана в Гегаркуникской области, в результате которой двое армянских военнослужащих были госпитализированы.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.

Утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

После этого исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в качестве выхода из сложившейся ситуации предложил послать на границу между странами наблюдателей России, США или Франции (стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ)