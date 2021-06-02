Среда, 2 Июня 2021 22:18

АрмИнфо.1 июня двери галереи Государственной Академии художеств Туркменистана гостеприимно распахнулись для Международного конкурса детского рисунка «Счастливое детство». Это стало одним из самый ярких событий в Международный день защиты детей. Дети из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья прислали 1735 картин, заполнивших всё пространство галереи и погрузивших посетителей в атмосферу доброты, тепла, беззаботного и счастливого детства. Из Армении в конкурсе приняли участие учащиеся Национального центра эстетики имени Генриха Игитяна, которые заняли призовые места.

В течение многих лет рисунки одаренных туркменских детей участвовали в Международных конкурсах ряда стран, стремясь познакомить других участников с культурой, традициями и менталитетом туркменского народа. Награды, Почётные грамоты и сертификаты, присланные по почте победителям из числа туркменских ребятишек, бережно хранятся во многих школах искусств Туркменистана.

По инициативе Главы Туркменского государства, с этого года у подрастающих художников страны появилась возможность не только отправлять лучшие работы на конкурс в другие страны, но и получать конкурсные работы из зарубежья у себя на Родине. К тому с вводом онлайн режима участники конкурса познакомились как с присланными картинами, так и с их авторами. На большом экране выступали дети из Армении, Ирана, Индии, Японии, Иордании, Корее, Белоруссии, Казахстана и других стран. С Туркменистана – в диалоге о творчестве начинающих художников выступали туркменские конкурсанты.

Как отметили туркменские участники конкурса, Международный конкурс расширил их представление о культурных традициях зарубежных народов, мастерстве владения кистью начинающих художников, вдохнул желание дружить и творить вместе, украшая наш мир яркими красками счастья.