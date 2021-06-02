Среда, 2 Июня 2021 20:27

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Брюсселе и.о. премьер-министра Никол Пашинян встретился с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

В частном разговоре собеседники обсудили процесс сотрудничества Армении с ЕС в рамках Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве (CEPA), которое вступило в силу 1 марта этого года. В частности, стороны рассмотрели совместные шаги и действия, направленные на институциональные реформы и укрепление демократии в стране.

Никол Пашинян подчеркнул, что Армения придает большое значение активному сотрудничеству в рамках <Дорожной карты> CEPA, которая будет способствовать реализации демократических ценностей, защите прав человека, борьбе с коррупцией, достижению верховенства закона, а также улучшение государственного управления, включая реформы системы правосудия.

Шарль Мишель приветствовал реформы, проведенные в Армении за последние три года, и шаги, предпринятые правительством Армении для укрепления демократии. В этой связи президент Европейского Совета подчеркнул готовность ЕС к дальнейшему углублению и расширению партнерства в реализации приоритетов правительства Армении.

Пашинян подробно рассказал и о ситуации на Южном Кавказе после 44-дневной Арцахской войны, в частности, о сложившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе. Пашинян подчеркнул необходимость того, чтобы представители Вооруженных сил Азербайджана покинули суверенную территорию Армении, представил информацию о дипломатических и переговорных действиях в этом направлении, а также о своем предложении урегулировать ситуацию, о чем он высказался на заседании Совета безопасности РА 27 мая.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул необходимость того, чтобы международное сообщество адекватно отреагировало на провокационные действия Азербайджана, предприняло шаги для обеспечения возвращения армянских военнопленных, и приветствовал резолюцию, принятую Европейским парламентом, призывающую Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных без предварительных условий.

Председатель Совета Европы приветствовал позицию армянской стороны по мирному политическому решению проблемы на армяно-азербайджанской границе и выразил готовность ЕС поддержать этот процесс.

Напомним, что на заседании Совбеза 27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном. Суть плана состоит в немедленном, параллельном отходе ВС обеих сторон от границы в места постоянных дислокации. Вдоль границы должны быть размещены международные наблюдатели из РФ или других стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Пашинян считает этот план кратчайшим путем к деэскалации приграничной ситуации