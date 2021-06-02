Среда, 2 Июня 2021 17:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 12 на улице Дро, жилой дом 7 на пр. Багратуняца; жилые дома 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады N5 и 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе;

11:00-17:00 собственные дома в кв. “Шрджанцик Тоннель” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 57 на улице С.Зоравара, гражданин “К.Машинян”, аптека “Левон ев Ламара”, жилой дом 35 на улице Нжде, 53/33 на пр. Аршакуняца, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30, 31 в 3-ем квартале Давташена, жилые дома 7, 8, 9, 10, 11 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 села Паракар и Таиров;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Маркса, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратяна, Гая, Голецяна, Лусиняна, Ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакяна, Папазяна, Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:00-14:00 частично улица Исакова в городе Арташат;

10:00-16:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; частично села Воскетап, Авшар, Айгаван;

10:30-16:00 частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гохтаник;

в Котайкской области:

10։30-16։30 3-ий и 4-ый микрорайоны, административное здание водного хозяйства, квартал стадиона Абовяна в городе Абовян;

11։00-16։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард; общины Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Вохчаберд;

11։00-17։00 частично села Дзорахбюр и Гегашен; частично квартал “Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 улица Камо полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Ширакской области:

11:00-16:00 бывшая гостиница “Ширак” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Лорийской области:

11:00-16:00 село Негос;

11:00-17:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пахахбюр полностью и частично село Мецаван;

в Сюникской области:

09:10-10:40 жилые дома 9, 10, 11 на улице Абовяна и жилые дома 13, 15 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран;

10:30-17:00 частично село Брнакот;

11:00-12:00 частично село Ангегакот;

12:30-15:30 частично село Шагат;

15:30-16:30 село Балак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.