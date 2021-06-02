Среда, 2 Июня 2021 17:28

АрмИнфо.Родственник военнопленных и пропавших без вести устроили акцию перед посольством России в Армении.

Как рассказал один из участников демонстрации, они обратились к правительству России с просьбой помочь им вернуть своих детей из азербайджанского плена. "Просим, умоляем - помогите нам вернуть наших детей. Наше руководство занято лишь борьбой за пост. Не заем, что уже делать - осталась одна надежда на Господа Бога", - сказала одна из матерей, назвавшаяся Аллой, чей сын находится в азербайджанском плену.

При этом она возмутилась тем, что вместо того, чтобы вызволять их детей, власти Армении заняты электоральными процессами. "Какие выборы, когда наши пленные еще находятся в Азербайджане. 8 месяцев мы ждем их возвращения и тщетно", - сказала она.

Родители и родственники военнопленных пришли к посольству России с баннерами "Спасите наших детей", "Помогите нам вернуть наших сыновей", флагами РФ и плакатами с фотографиями президента РФ Владимира Путина и командующего миротворческим контингентов в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым.

Отметим, что по неофициальным данным несколько сот армянских военнопленных удерживается Азербайджаном после подписания 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня. Баку всячески пытается политизировать этот вопрос и затягивает процесс возвращения военнопленных. Азербайджанские власти, в разрез с достигнутыми договоренностями, учинили постановочные суды над армянские военнопленными. Согласно азербайджанским СМИ, на данном этапе на скамье подсудимых уже находится 16 армянских военнослужащих